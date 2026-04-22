APEC 2027 và cuộc “đổi ngôi” của địa ốc Phú Quốc

(Ngày Nay) - Với tâm thế "chủ nhà" APEC 2027, Phú Quốc đang tạo nên một cuộc lột xác ngoạn mục về cơ sở hạ tầng với tốc độ “vô tiền khoáng hậu”. Sự hiện diện của những công trình biểu tượng không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn mở ra chu kỳ tăng trưởng dài hạn cho bất động sản.

Hạ tầng “thay da đổi thịt” trước thềm APEC 2027

Phú Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho APEC 2027 với hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai gấp rút, hướng tới mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông và đô thị theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Tâm điểm là Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC quy mô 16,06 ha, với tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công, hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã hoàn thiện kết cấu thô và lắp dựng 13/13 nhịp mái. Cũng nằm trong tổ hợp, Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình được tư vấn bởi các đơn vị danh tiếng như SOM (Mỹ) và Apeiro - đã đạt 80% phần kết cấu bê tông cốt thép. Toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thiện vào ngày 30/6/2026, hướng tới hoàn tất nội thất vào 31/1/2027.

Song song đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đang chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu lượt khách mỗi năm. Hạ tầng tại đây liên tục xác lập kỷ lục về tiến độ khi hạng mục sân đỗ 1C đã "cán đích" chỉ sau 90 ngày thi công thần tốc. Hiện nhà ga T2 đã đạt 87% phần thô, trong khi hạng mục nhà ga VIP cũng đã hoàn tất toàn bộ kết cấu khung. Riêng đường băng số 2 dự kiến nghiệm thu kỹ thuật vào tháng 6 và chính thức vận hành từ tháng 8/2026. Thông qua thỏa thuận hợp tác cùng các đối tác quốc tế như Changi Airports International hay Gold Mantis, nơi đây hướng tới mục tiêu trở thành “sân bay điểm đến” chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Mạng lưới giao thông kết nối xuyên suốt đảo cũng được đầu tư đồng bộ, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các khu chức năng. Trục đường xương sống ĐT.975 kết nối sân bay với trung tâm đô thị, hội nghị và du lịch tại Nam đảo đã đạt 15% sản lượng sau 3 tháng thi công, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2027. Bên cạnh đó, tuyến tàu điện đô thị LRT dài 18 km dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 1/2027, nối thẳng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Bước ngoặt hạ tầng không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ hội nghị APEC, mà còn tạo tiền đề vững chắc để Phú Quốc hiện thực hóa tham vọng trở thành “Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Đánh giá về vận hội này, bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Công ty bất động sản NewstarLand nhận định: “Phú Quốc đang hội đủ yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nếu trước đây tiềm năng đảo Ngọc mới chỉ dừng lại ở thiên nhiên tuyệt mỹ và con người thuần hậu, thì việc đăng cai APEC chính là 'thiên thời' mang đến sự đột phá, giúp Phú Quốc cất cánh, xác lập vị thế trên bản đồ thế giới”.

Bất động sản Phú Quốc trong “kỷ nguyên APEC”

Nhìn lại lịch sử, các kỳ hội nghị APEC luôn mang đến cơ hội tăng trưởng vượt bậc cho địa phương đăng cai. Tại Việt Nam, hiệu ứng từ APEC 2017 từng giúp Đà Nẵng đón hơn 5,15 triệu lượt khách chỉ trong 9 tháng đầu năm, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu ứng kép là giá bất động sản Đà Nẵng giai đoạn này tăng trung bình 20-30%.

Những con số trên cho thấy APEC 2027 chính là "bàn đạp" để du lịch và bất động sản Phú Quốc thiết lập những kỷ lục mới. Vốn đã là "điểm nóng" du lịch với hơn 8,1 triệu lượt khách trong năm 2025, cộng hưởng cùng cú hích APEC, đảo Ngọc sẽ thu hút dòng khách cao cấp gồm các nguyên thủ, doanh nhân và giới tài phiệt. Đây là nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày, mở ra cơ hội khai thác cho thuê ổn định và hóa giải bài toán mùa vụ.

Không chỉ hưởng lợi ngắn hạn, du lịch và bất động sản Phú Quốc được dự báo sẽ duy trì sức nóng bền vững hậu sự kiện, tương tự kịch bản của Đà Nẵng. Sau gần một thập kỷ kể từ kỳ hội nghị APEC năm 2017, Đà Nẵng đã xác lập vị thế trung tâm du lịch MICE hàng đầu miền Trung. Tính riêng năm 2025, thành phố này ghi nhận 17,3 triệu lượt khách lưu trú, kéo theo giá thuê bất động sản tăng khoảng 25% và giá bán tăng 10% so với cùng kỳ.

Đánh giá về lợi ích dài hạn của APEC 2027 đối với Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho biết: “Những công trình đầu tư cho APEC chính là tài sản có giá trị khai thác lâu dài. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư tham gia sớm nhằm hưởng lợi từ giai đoạn tăng trưởng hậu sự kiện”.

“Đón sóng” tăng trưởng APEC, phân khu căn hộ The Sunset thuộc quần thể Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) đang trở thành tiêu điểm thu hút dòng vốn. Dự án tọa lạc tại trung tâm hệ sinh thái Sun Group, ngay gần Tổ hợp Hội nghị APEC cùng mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi. Đặc biệt, vị trí đắc địa trên sườn núi Ông Quán mang lại cao độ lớn nhất khu vực, mở ra tầm nhìn 360 độ bao trọn Thị trấn Hoàng Hôn phồn hoa.

Chỉ vài bước chân từ căn hộ, cư dân The Sunset đã có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của Sunset Town với các công trình biểu tượng như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, các show diễn nghệ thuật, trình diễn pháo hoa, chuỗi nhà hàng, café và không gian chợ đêm VUI-Fest... Với khoảng 15.000 lượt khách đổ về Sunset Town và Sun World Hon Thom mỗi ngày, nguồn cầu lưu trú tại đây luôn được đảm bảo, mở ra cơ hội khai thác cho thuê và gia tăng giá trị bền vững.

Hạ tầng “thay da đổi thịt” trước thềm APEC 2027

Phú Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho APEC 2027 với hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai gấp rút, hướng tới mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông và đô thị theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Tâm điểm là Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC quy mô 16,06 ha, với tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công, hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã hoàn thiện kết cấu thô và lắp dựng 13/13 nhịp mái. Cũng nằm trong tổ hợp, Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình được tư vấn bởi các đơn vị danh tiếng như SOM (Mỹ) và Apeiro - đã đạt 80% phần kết cấu bê tông cốt thép. Toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thiện vào ngày 30/6/2026, hướng tới hoàn tất nội thất vào 31/1/2027.

Song song đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đang chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu lượt khách mỗi năm. Hạ tầng tại đây liên tục xác lập kỷ lục về tiến độ khi hạng mục sân đỗ 1C đã "cán đích" chỉ sau 90 ngày thi công thần tốc. Hiện nhà ga T2 đã đạt 87% phần thô, trong khi hạng mục nhà ga VIP cũng đã hoàn tất toàn bộ kết cấu khung. Riêng đường băng số 2 dự kiến nghiệm thu kỹ thuật vào tháng 6 và chính thức vận hành từ tháng 8/2026. Thông qua thỏa thuận hợp tác cùng các đối tác quốc tế như Changi Airports International hay Gold Mantis, nơi đây hướng tới mục tiêu trở thành “sân bay điểm đến” chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Mạng lưới giao thông kết nối xuyên suốt đảo cũng được đầu tư đồng bộ, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các khu chức năng. Trục đường xương sống ĐT.975 kết nối sân bay với trung tâm đô thị, hội nghị và du lịch tại Nam đảo đã đạt 15% sản lượng sau 3 tháng thi công, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2027. Bên cạnh đó, tuyến tàu điện đô thị LRT dài 18 km dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 1/2027, nối thẳng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Bước ngoặt hạ tầng không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ hội nghị APEC, mà còn tạo tiền đề vững chắc để Phú Quốc hiện thực hóa tham vọng trở thành “Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Đánh giá về vận hội này, bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Công ty bất động sản NewstarLand nhận định: “Phú Quốc đang hội đủ yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nếu trước đây tiềm năng đảo Ngọc mới chỉ dừng lại ở thiên nhiên tuyệt mỹ và con người thuần hậu, thì việc đăng cai APEC chính là 'thiên thời' mang đến sự đột phá, giúp Phú Quốc cất cánh, xác lập vị thế trên bản đồ thế giới”.

Bất động sản Phú Quốc trong “kỷ nguyên APEC”

Nhìn lại lịch sử, các kỳ hội nghị APEC luôn mang đến cơ hội tăng trưởng vượt bậc cho địa phương đăng cai. Tại Việt Nam, hiệu ứng từ APEC 2017 từng giúp Đà Nẵng đón hơn 5,15 triệu lượt khách chỉ trong 9 tháng đầu năm, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu ứng kép là giá bất động sản Đà Nẵng giai đoạn này tăng trung bình 20-30%.

Những con số trên cho thấy APEC 2027 chính là "bàn đạp" để du lịch và bất động sản Phú Quốc thiết lập những kỷ lục mới. Vốn đã là "điểm nóng" du lịch với hơn 8,1 triệu lượt khách trong năm 2025, cộng hưởng cùng cú hích APEC, đảo Ngọc sẽ thu hút dòng khách cao cấp gồm các nguyên thủ, doanh nhân và giới tài phiệt. Đây là nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày, mở ra cơ hội khai thác cho thuê ổn định và hóa giải bài toán mùa vụ.

Không chỉ hưởng lợi ngắn hạn, du lịch và bất động sản Phú Quốc được dự báo sẽ duy trì sức nóng bền vững hậu sự kiện, tương tự kịch bản của Đà Nẵng. Sau gần một thập kỷ kể từ kỳ hội nghị APEC năm 2017, Đà Nẵng đã xác lập vị thế trung tâm du lịch MICE hàng đầu miền Trung. Tính riêng năm 2025, thành phố này ghi nhận 17,3 triệu lượt khách lưu trú, kéo theo giá thuê bất động sản tăng khoảng 25% và giá bán tăng 10% so với cùng kỳ.

Đánh giá về lợi ích dài hạn của APEC 2027 đối với Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho biết: “Những công trình đầu tư cho APEC chính là tài sản có giá trị khai thác lâu dài. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư tham gia sớm nhằm hưởng lợi từ giai đoạn tăng trưởng hậu sự kiện”.

“Đón sóng” tăng trưởng APEC, phân khu căn hộ The Sunset thuộc quần thể Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) đang trở thành tiêu điểm thu hút dòng vốn. Dự án tọa lạc tại trung tâm hệ sinh thái Sun Group, ngay gần Tổ hợp Hội nghị APEC cùng mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi. Đặc biệt, vị trí đắc địa trên sườn núi Ông Quán mang lại cao độ lớn nhất khu vực, mở ra tầm nhìn 360 độ bao trọn Thị trấn Hoàng Hôn phồn hoa.

Chỉ vài bước chân từ căn hộ, cư dân The Sunset đã có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của Sunset Town với các công trình biểu tượng như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, các show diễn nghệ thuật, trình diễn pháo hoa, chuỗi nhà hàng, café và không gian chợ đêm VUI-Fest... Với khoảng 15.000 lượt khách đổ về Sunset Town và Sun World Hon Thom mỗi ngày, nguồn cầu lưu trú tại đây luôn được đảm bảo, mở ra cơ hội khai thác cho thuê và gia tăng giá trị bền vững.

