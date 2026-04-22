Bất động sản tích hợp trị liệu khoáng nóng tăng sức hút

(Ngày Nay) - Không chỉ là trải nghiệm văn hóa, các nghiên cứu về tắm khoáng nóng onsen góp phần định hình mô hình bất động sản wellness - không gian sống tích hợp yếu tố chăm sóc sức khỏe.

Với tuổi thọ trung bình khoảng 83,6 năm, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Nhật Bản nhiều năm nằm trong nhóm quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Bên cạnh hệ thống y tế, kết quả này còn gắn với lối sống cân bằng tự nhiên, trong đó có thói quen tắm suối khoáng nóng (onsen).

Các nghiên cứu của RIETI cho thấy, onsen không chỉ dừng ở hoạt động nghỉ dưỡng mà còn được tiếp cận như một phần của y học dự phòng, góp phần nâng cao chất lượng sống trong bối cảnh đô thị hóa và già hóa dân số. Một số dữ liệu cũng ghi nhận việc tắm nước khoáng nóng có thể hỗ trợ tuần hoàn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, qua đó trở thành thói quen chăm sóc sức khỏe phổ biến trong đời sống người Nhật.

Theo Nippon, Nhật Bản có hơn 27.000 nguồn suối khoáng tự nhiên, với tổng lưu lượng ước tính khoảng 2,6 triệu lít mỗi phút. Gần một nửa trong số đó có nhiệt độ trên 42°C, phù hợp cho nhu cầu tắm và trị liệu. Cả nước hiện có hơn 3.000 khu vực onsen gắn với cơ sở lưu trú, chủ yếu phân bố dọc theo các vùng núi lửa, nơi nguồn nhiệt dưới lòng đất duy trì ổn định. Lượng mưa và tuyết lớn hằng năm cũng góp phần bổ sung nguồn nước, giúp các suối khoáng hoạt động liên tục.

Tại Nhật Bản, khoáng nóng hiện diện trong khu dân cư, thị trấn và thành phố, trở thành một phần của đời sống thường nhật. Người dân sử dụng onsen không chỉ để thư giãn mà còn duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Các khu vực như Beppu hay Hakone hình thành cộng đồng cư dân xoay quanh nguồn khoáng, nơi hoạt động tắm onsen diễn ra thường xuyên.

Theo nghiên cứu công bố trên ResearchGate, các “onsen town” được tổ chức như một dạng hạ tầng sống, kết hợp chức năng ở, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Báo cáo của RIETI cũng cho thấy xu hướng tích hợp onsen vào mô hình lưu trú dài hạn, hướng tới nâng cao chất lượng sống.

Từ nền tảng này, bất động sản gắn với yếu tố nước trị liệu và chăm sóc sức khỏe đang lan rộng ra nhiều thị trường. Một số dự án như The Well (Miami) hay Murrieta Hot Springs Resort (California) tích hợp khoáng nóng và tiện ích trị liệu trong không gian sống. Tại Bath (Anh), các tổ hợp đô thị tiếp tục phát triển xoay quanh suối khoáng như Thermae Bath Spa, trong khi một số dự án nhà ở tại Australia cũng đưa hồ nước nóng và không gian trị liệu thành tiện ích cốt lõi.

Theo Global Wellness Institute, yếu tố chăm sóc sức khỏe đang dần trở thành một phần trong hạ tầng sống của đô thị hiện đại. Tổ chức này ước tính bất động sản wellness toàn cầu đạt khoảng 584 tỷ USD năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng nhanh trong những năm tới, có thể chạm mốc 1.100 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ trung bình hơn 15% mỗi năm. Báo cáo năm 2025 cũng cho thấy lĩnh vực này đang mở rộng từ phân khúc cao cấp sang nhiều loại hình như nhà ở, đô thị, không gian làm việc và cộng đồng dân cư, phản ánh xu hướng tích hợp yếu tố chăm sóc sức khỏe vào môi trường sống.

Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu hình thành tại một số địa phương có nguồn khoáng nóng tự nhiên như Quang Hanh hay Thanh Thủy. Các dự án tại đây đang chuyển dần từ khai thác du lịch sang mô hình tích hợp, đưa khoáng nóng vào không gian lưu trú và sinh hoạt dài hạn.

Trong đó, Thanh Thủy được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi nhờ vị trí kết nối với Hà Nội, cảnh quan tự nhiên và nguồn khoáng nóng có giá trị khai thác. Những yếu tố này tạo nền tảng tương đồng với các khu onsen hình thành sớm tại Nhật Bản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tài nguyên chỉ là điều kiện ban đầu, trong khi việc phát triển mô hình đô thị khoáng nóng phụ thuộc vào quy hoạch tổng thể và định hướng dài hạn.

Tận dụng nguồn khoáng nóng tự nhiên của Thanh Thủy, dự án Làng Thụy Sỹ khoáng nóng Swiss Eden do AMDI Group phát triển, định hướng theo mô hình tích hợp, kết hợp không gian lưu trú với hệ thống khoáng nóng trong cùng khuôn viên. Khoáng nóng được đưa vào như một tiện ích sử dụng thường xuyên, thay vì tách biệt giữa nghỉ dưỡng và sinh hoạt.

Đại diện AMDI Group ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ xây dựng một khu đô thị. Chúng tôi cũng không chỉ phát triển một dự án bất động sản. Điều chúng tôi hướng tới là kiến tạo một không gian sống, nơi con người có thể an cư, đầu tư, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng mỗi ngày”. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều dự án gắn với yếu tố chăm sóc sức khỏe, các khu vực có nguồn khoáng như Thanh Thủy kỳ vọng thu hút sự quan tâm trong phát triển bất động sản ven đô.