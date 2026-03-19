Tăng cường sự hiện diện của ngành Xuất bản Việt Nam tại hội sách lâu đời ở Đức

(Ngày Nay) - Đại diện Hội Sách Frankfurt khẳng định luôn hỗ trợ hết mình cho hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc tại Hà Nội và Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn Việt Nam tham gia hội sách tại Đức hàng năm.

Ngành Xuất bản Việt Nam đang ngày càng phát triển và có sự hiện diện ấn tượng tại Hội Sách Frankfurt (Đức). Đó là nhận định của bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội Sách Frankfurt trong buổi làm việc tại Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 18/3.

Theo bà Claudia Kaiser, Hội Sách Frankfurt, Đức có truyền thống gần 600 năm, được tổ chức thường niên vào tháng 10, thu hút hàng trăm nghìn người đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trưng bày gian hàng, giới thiệu sách.

Hội Sách Frankfurt 2025 thu hút khoảng 4.500 nhà xuất bản đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 230.000 lượt khách tham dự gồm độc giả, tác giả, nhà phát hành và các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa-sáng tạo.

Bà Claudia Kaiser cho hay đây không chỉ là nơi triển lãm, giới thiệu sách mà còn mang đến cơ hội giao lưu, gặp gỡ, hợp tác giữa những người làm xuất bản toàn thế giới.

Ban Tổ chức Hội Sách Frankfurt ngày càng quan tâm đến các quốc gia châu Á và từ năm 2015 đã mời một số quốc gia tham dự với tư cách khách mời danh dự.

“Ngành Xuất bản Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh. Tôi đã thấy sự hiện diện của các đơn vị từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngành Thông tin-Truyền thông tham dự. Hội Sách Frankfurt là cơ hội tốt để các bạn quảng bá các xuất bản phẩm và sản phẩm sáng tạo nội dung,” bà Claudia Kaiser nói.

Bà Claudia Kaiser khẳng định luôn hỗ trợ hết mình cho hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc tại Hà Nội và Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn Việt Nam tham gia hội sách hàng năm. Đồng thời, bà cũng đề xuất việc đặt văn phòng đại diện của Hội Sách tại Hà Nội; mở lại các khóa đào tạo chuyên môn cho biên tập viên, chuyên viên xuất bản tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành cho rằng Hội Sách Frankfurt là biểu tượng của giao lưu văn hóa, nơi sách là cầu nối đưa văn hóa Việt đến gần với bạn đọc toàn cầu. Nhiều năm qua, các cơ quan xuất bản đã thúc đẩy các hoạt động để hội nhập thị trường quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu để Việt Nam trở thành khách mời danh dự vào năm 2030.

Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực và lâu dài cho ngành Xuất bản, chẳng hạn như nâng tầm vị thế quốc gia - khẳng định hình ảnh Việt Nam như một thị trường xuất bản năng động, hội nhập, qua đó tăng cường “sức mạnh mềm” văn hóa trên trường quốc tế.

Qua đó, ngành Xuất bản có thể thúc đẩy mua bán bản quyền, tạo cơ hội lớn để các nhà xuất bản Việt Nam giới thiệu tác phẩm, tìm kiếm đối tác, gia tăng số lượng hợp đồng dịch thuật-xuất bản ra nước ngoài.

Đây cũng là cơ hội quảng bá văn hóa, văn học Việt Nam, giới thiệu hệ giá trị, lịch sử, con người Việt Nam thông qua các ấn phẩm tiêu biểu, góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Các đơn vị cũng có thể phát triển năng lực, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về quản trị xuất bản, chuyển đổi số, phát hành toàn cầu; nâng cao năng lực đội ngũ làm sách đồng thời kết nối hệ sinh thái sáng tạo, tăng cường liên kết giữa xuất bản với các ngành công nghiệp văn hóa khác (điện ảnh, nội dung số, giáo dục...).

Trước đó, bà Claudia Kaiser đã làm việc với đại diện các lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam. Ngày 19/3, bà Claudia Kaiser sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.