Những "gã khổng lồ" công nghệ vẫn dẫn đầu thế giới về giá trị thương hiệu

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Giá trị thương hiệu của Apple tăng 6% so với kỳ xếp hạng trước, đạt 607,6 tỷ USD và tiếp tục dẫn đầu thế giới; Microsoft đứng thứ 2 với mức tăng 23%, lên 565,2 tỷ USD.
Những "gã khổng lồ" công nghệ vẫn dẫn đầu thế giới về giá trị thương hiệu

Theo bảng xếp hạng Global 500 năm 2026 do tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance công bố ngày 20/1, các thương hiệu công nghệ của Mỹ tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu, phản ánh quy mô, lợi thế hệ sinh thái và tầm ảnh hưởng rộng khắp của các nền tảng số lớn nhất thế giới.

Bốn vị trí đứng đầu bảng xếp hạng không thay đổi so với năm trước, với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như Apple, Microsoft, Google và Amazon tiếp tục giữ những vị trí cao nhất.

Trong bảng xếp hạng Global 500 năm nay, giá trị thương hiệu của Apple tăng 6% so với kỳ xếp hạng trước, đạt 607,6 tỷ USD và tiếp tục dẫn đầu thế giới. Mặc dù doanh thu từ những sản phẩm phần cứng chỉ tăng ở mức vừa phải song Apple tiếp tục củng cố hệ sinh thái thông qua các dịch vụ, đặc biệt là về quảng cáo, điện toán đám mây và App Store, giúp duy trì nhu cầu ổn định tại những thị trường lớn ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khi đó, vị trí thứ hai thuộc về Microsoft sau khi tập đoàn công nghệ này ghi nhận mức tăng 23% giá trị thương hiệu, lên 565,2 tỷ USD, nhờ đà tăng trưởng bền vững của danh mục sản phẩm hướng tới doanh nghiệp, đặc biệt là dịch vụ đám mây, phần mềm chuyên nghiệp và các mô hình đăng ký.

Vai trò ngày càng lớn của Microsoft trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng đám mây tiếp tục củng cố hình ảnh về độ tin cậy và khả năng thích ứng dài hạn của thương hiệu.

Vị trí tiếp theo trong Top 3 thuộc về Google với giá trị thương hiệu tăng 5%, đạt 433,1 tỷ USD, nhờ thế mạnh trong dịch vụ tìm kiếm, quảng cáo và dịch vụ đám mây, cùng các khoản đầu tư vào các sản phẩm và nền tảng ứng dụng AI.

Còn Amazon đứng thứ tư, với giá trị thương hiệu tăng 4%, lên 369,9 tỷ USD, nhờ quy mô thương mại điện tử và mảng điện toán đám mây, dù hoạt động bán lẻ vẫn chịu áp lực về biên lợi nhuận.

Về phần mình, công ty sản xuất chip Nvidia tăng 4 bậc, lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng với giá trị thương hiệu tăng 110%, đạt 184,3 tỷ USD. Kết quả này phản ánh vai trò trung tâm của tập đoàn trong việc cung cấp nền tảng hạ tầng tính toán cho làn sóng phát triển AI toàn cầu.

Hiện Nvidia đã vượt qua nhiều thương hiệu lâu năm như Douyin (phiên bản TikTok chỉ có ở Trung Quốc), Samsung và Facebook.

Bên cạnh đó, công ty khởi nghiệp AI nổi tiếng là OpenAI lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Global 500, cho thấy các thương hiệu “sinh ra từ AI” đang nhanh chóng chuyển hóa lợi thế công nghệ thành giá trị thương hiệu.

Về sức mạnh thương hiệu, năm 2026 có 37 thương hiệu trong Global 500 đạt xếp hạng AAA+, mức cao nhất do Brand Finance đánh giá. Trong đó, YouTube trở thành thương hiệu mạnh nhất thế giới với chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) đạt 95,3/100, tăng mạnh so với năm 2025. Theo nghiên cứu của Brand Finance, YouTube là nền tảng được nhiều thương hiệu toàn cầu lựa chọn để tăng cường kết nối với người dùng.

Bám sát YouTube là ứng dụng WeChat ở vị trí thứ hai, với BSI đạt 95,1/100, tiếp tục thể hiện vị thế vững chắc tại thị trường Trung Quốc nhờ hệ sinh thái số toàn diện.

Còn Microsoft đứng thứ ba về sức mạnh thương hiệu, vượt Google, nhờ cải thiện rõ rệt các chỉ số về uy tín, mức độ khuyến nghị và gắn kết người dùng tại nhiều thị trường lớn.

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, LEGO là thương hiệu đồ chơi có sức mạnh thương hiệu nổi bật, xếp thứ 5 toàn cầu, với BSI đạt 94,2/100. Giá trị thương hiệu của LEGO trong năm 2026 tăng 59%, đạt mức cao kỷ lục 17,6 tỷ USD.

Theo số liệu của Brand Finance, giá trị thương hiệu toàn cầu tiếp tục tập trung vào một số nền kinh tế lớn, trong đó Mỹ giữ vị trí vượt trội với 53,4% tổng giá trị thương hiệu, phản ánh ưu thế vượt trội của các tập đoàn công nghệ, tiêu dùng và dịch vụ quy mô toàn cầu.

Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 15%. Mặc dù đây là khoảng cách khá xa so với Mỹ song kết quả trên cho thấy Trung Quốc đang gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia và sức mạnh mềm trong các lĩnh vực công nghệ số, năng lượng và tài chính. Những vị trí tiếp theo thuộc về Đức (5,6%), Nhật Bản, Pháp và Vương quốc Anh.

PV
Công nghệ Giá trị thương hiệu Apple Microsoft Google Amazon

