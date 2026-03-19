Mỹ-Israel không kích trúng mỏ khí đốt lớn nhất thế giới tại Iran

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng với các đòn tấn công quân sự dồn dập, kéo theo phản ứng dây chuyền trên nhiều mặt trận và làm gia tăng lo ngại về bất ổn khu vực.

Ngày 18/3, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, miền Nam nước này.

Vụ tấn công gây cháy lớn và buộc phải tạm dừng hoạt động tại ít nhất 2 nhà máy lọc khí với tổng công suất khoảng 100 triệu m3/ngày.

Nhiều kho chứa khí và hạ tầng tại các phân khu vận hành đã bị trúng đạn, trong khi công nhân được sơ tán khẩn cấp và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khống chế đám cháy. Hiện mỏ khí đốt South Pars, được khai thác chung với Qatar, cung cấp khoảng 70% nhu cầu khí đốt trong nước của Iran.

Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp của Mỹ và chỉ nhằm vào một phần cơ sở như một “thông điệp cảnh báo," song cũng để ngỏ khả năng mở rộng tấn công vào các hạ tầng quan trọng khác của Iran nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Cùng ngày, Israel tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự đang mở rộng và nhấn mạnh quân đội nước này được phép nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao của Iran mà không cần phê duyệt bổ sung.

Trước đó, một số nhân vật chủ chốt khác của Iran cũng được cho là đã thiệt mạng trong các đợt không kích.

Đáp trả, Iran và các lực lượng liên quan tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hệ thống phòng không đã đánh chặn 13 tên lửa đạn đạo và 27 thiết bị bay không người lái, với các vụ nổ lớn được ghi nhận tại Dubai. Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, UAE cho biết đã chặn hàng trăm tên lửa và UAV.

Đáng chú ý, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát cảnh báo sơ tán đối với một số cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia, UAE và Qatar, làm dấy lên lo ngại các cuộc tấn công có thể mở rộng sang các trung tâm năng lượng quan trọng trong khu vực.

Liên quan đến diễn biến ngoại giao, Nga đã lên tiếng phản đối các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo Iran. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moskva lên án mọi hành động gây tổn hại hoặc sát hại các quan chức cấp cao của một quốc gia có chủ quyền.