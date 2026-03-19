Khởi tố vụ án lừa đảo dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội

(Ngày Nay) - Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, làm rõ hành vi trục lợi chính sách, với số tiền bị chiếm đoạt ban đầu hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 18/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Bộ Công an, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua-bán, cho thuê nhà ở xã hội và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã tổ chức rà soát tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách Nhà ở xã hội.

Kết quả, ngày 17/3/2026, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 18/3/2026, Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Việc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Hiện, Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.