AstraZeneca triển khai nhiều chương trình hợp tác trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú tại Việt Nam

(Ngày Nay) -Nhân tháng Nâng cao nhận thức về Ung Thư Vú, ngày 20/10/2025, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã phối hợp với Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam chính thức ra mắt chương trình “Cùng nhau Bước” nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.

Là tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu với chuyên môn trong lĩnh vực phát minh, phát triển và thương mại hóa các loại thuốc tiên tiến, AstraZeneca đang triển khai tại Việt Nam hàng loạt chương trình hợp tác sâu rộng với các đối tác y tế trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh không lây nhiễm, trong đó có ung thư.

AstraZeneca tập trung đẩy nhanh việc phát hiện ung thư bằng cách thí điểm, mở rộng quy mô và khuyến khích áp dụng các phương thức sàng lọc phát hiện sớm và chuyển tuyến giúp chẩn đoán và can thiệp sớm. Bên cạnh đó, AstraZeneca thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương và hỗ trợ các nhóm chăm sóc đa ngành để mang lại kết quả tối ưu cho những người đang điều trị bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Chương trình “Cùng nhau Bước” (Circle Hope) của Bệnh viện Ung bướu TPHCM do AstraZeneca tài trợ là một trong những hoạt động thể hiện cam kết trong nỗ lực đồng hành cùng bệnh nhân ung thư vú. “Cùng nhau Bước” được ra mắt nhằm tạo ra một cộng đồng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp kiến thức y khoa và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh và gia đình. Chương trình này ra đời từ nhu cầu thực tế của nhiều người bệnh và gia đình, khi họ thường có nhiều lo lắng, bất an trong quá trình chẩn đoán, điều trị bệnh. Sự hỗ trợ đúng lúc, đúng chuyên môn từ các bác sĩ và cộng đồng sẽ là nguồn trợ lực đồng hành giúp họ vượt qua khó khăn.

AstraZeneca cũng tài trợ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K triển khai Dự án “Navigation - BrightPink”, đây là chương trình đầu tiên hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú và buồng trứng. Dự án này được đánh giá cao bởi mô hình đa ngành, cá thể hóa, phối hợp nhiều chuyên khoa (dinh dưỡng, vật lý trị liệu, tâm lý) để cung cấp chương trình hỗ trợ được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng bệnh nhân.

Đáng chú ý, dự án phát triển các ứng dụng di động (SNS Assistant, Safe and Sound K) và thiết bị theo dõi sức khỏe (Smart Ring) để giúp bệnh nhân tiếp cận thông tin và quản lý sức khỏe hiệu quả hơn trong suốt hành trình điều trị. AstraZeneca cũng hân hạnh đồng hành cùng Chương trình Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng phát động nhiều năm qua, nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú và góp phần giúp cho bệnh lý ung thư vú phát hiện ở giai đoạn sớm hơn với tiên lượng điều trị tốt hơn.

Trước đó, vào ngày 19/09/2025, AstraZeneca đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Ung thư Việt Nam (VCA) nhằm cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư quốc gia, trong đó có ung thư vú và ung thư phụ nữ.

Trong 2 năm gần đây, AstraZeneca đã hỗ trợ nhiều bệnh viện trên cả nước để triển khai Đơn vị Tư vấn Di truyền. Trong số đó có Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (12/12/2024), nhằm chuẩn hóa công tác sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư có yếu tố di truyền (vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt); Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ (18/07/2025): Mở rộng mạng lưới tư vấn di truyền tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Bệnh viện K (18/09/2025): Khởi động dự án nhằm xây dựng và thống nhất quy trình tư vấn di truyền ung thư vú; Bệnh viện Bạch Mai: Hỗ trợ biên soạn và in ấn tài liệu, tiếp cận hơn 1600 nhân viên y tế và bệnh nhân; đồng thời, hỗ trợ "Hội nghị Di truyền Ung thư" quy tụ hơn 400 chuyên gia y tế.

Ngoài ra, AstraZeneca còn tài trợ nhiều chương trình Câu lạc bộ Bệnh nhân và các Hội thảo khoa học. AstraZeneca là nhà tài trợ cho các Hội nghị Ung thư tại các Bệnh viện chuyên khoa về ung thư như Bệnh viện K, Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Trung Ương Huế, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

“Tham vọng của chúng tôi là loại bỏ ung thư khỏi danh sách là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Chúng tôi mong muốn mang đến những thay đổi tích cực cho người bệnh ung thư thông qua các loại thuốc tiên tiến, sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài ngành và một đội ngũ tận tâm”, Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc Astrazeneca Việt Nam cho biết.

BSCKII. Võ Đức Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực liên tục của AstraZeneca, đã hợp tác triển khai nhiều chương trình y tế nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam. Chương trình “Cùng nhau Bước” ra mắt hôm nay là một trong những sáng kiến góp phần cải thiện hành trình chăm sóc toàn diện bệnh nhân ung thư”.

Chẩn đoán sớm đem lại tỷ lệ sống cao Ung thư vú gây gánh nặng bệnh tật nặng nề, đặc biệt ở phụ nữ Việt Nam: 50% bệnh nhân đối mặt căng thẳng tâm lý, lo âu, trầm cảm, cùng nhu cầu cao về hỗ trợ thông tin, dinh dưỡng, tâm lý và tài chính. Xu hướng đáng lo ngại là tỷ lệ chẩn đoán muộn (giai đoạn III-IV) vẫn cao, kèm hiện tượng trẻ hóa: 15% bệnh nhân dưới 40 tuổi, 45% dưới 50 tuổi được chẩn đoán di căn. Phụ nữ trẻ thường biểu hiện ở giai đoạn tiến triển, tỷ lệ tái phát tại chỗ cao hơn và sống sót chung thấp hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện sớm (giai đoạn 0-I-II) đã cải thiện từ 52,4% (2008-2010) lên 76,6%. Theo chuyên gia, chẩn đoán sớm giúp tỷ lệ sống thêm 5 năm đạt 90%, thậm chí ở nhóm trẻ tuổi, tỷ lệ sống thêm 10 năm vượt 80%.