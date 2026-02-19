Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết

(Ngày Nay) - Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy (tỉnh Quảng Ngãi) quản lý 538,38 ha rừng đặc dụng, trong đó có loài cây đặc biệt quý hiếm và đang được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là cây trắc, với số lượng cây qua kiểm đếm khoảng trên 1.000 cây. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban đã bố trí các cán bộ trực tại các lán bảo vệ rừng 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt đối với quần thể trắc quý hiếm.

Ông A Thoa, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy là một trong những người gắn bó nhiều năm với Rừng đặc dụng Đăk Uy. Nhà ở xã Dục Nông, cách rừng đặc dụng hơn 50km, 8 năm qua, ông A Thoa đều đón Tết trong rừng. Trong lán sơ sài, sóng điện thoại chập chờn, gọi điện về cho gia đình trong những ngày Tết cũng gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, do đặc thù công việc, ông thường xuyên phải đi tuần tra, kiểm soát diện tích rừng được phân công canh gác, nhất là đối với những cây trắc quý.

“Mình cũng nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình và không khí Tết bên gia đình lắm, nhưng công việc đã được giao, mình phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, không được lơ là. Có những đêm Giao thừa, ngồi trong lán nghe thấy tiếng pháo hoa, mình cũng chạnh lòng, rồi lại tự động viên bản thân phải cố gắng, nỗ lực, vì nhiệm vụ của mình là bảo vệ rừng, bảo vệ những cây trắc quý”, ông A Thoa tâm sự.

Không có hạt dưa, hạt hướng dương, ông Thoa dùng chính những hạt Kơ Nia nhặt được trong lúc đi tuần tra, bảo vệ rừng để làm món ăn “nhâm nhi” trong những ngày Tết. Chỉ cần đập vỏ, lấy nhân rồi nướng trên bếp, ông đã có thể sử dụng món quà từ chính khu rừng mà ông đang ngày đêm canh giữ. Đó là những điều đã trở nên quen thuộc với ông trong suốt 8 năm qua.

Trong khi đó, là Trạm trưởng Trạm quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của 17 lán quản lý, bảo vệ rừng, song ông Nguyễn Văn Trọng cũng đã 8 năm đón Tết trong rừng. Nhiệm vụ của ông là điều phối nhân sự đi tuần tra, bảo vệ rừng theo các khu vực đã phân định trước đó. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, việc tuần tra, bảo vệ rừng càng phải nghiêm ngặt hơn. Để nâng cao cảnh giác, mỗi lán các cán bộ bảo vệ rừng đều nuôi thêm những chú chó. Đây cũng chính là những “người bạn” của họ trong những lúc làm nhiệm vụ.

“Mình và gia đình cũng xác định rồi, làm nghề thì phải chấp nhận, thực hiện nhiệm vụ theo như đơn vị phân công. Những năm đầu, mình cũng bỡ ngỡ, cũng nhớ nhà, nhưng lâu dần, việc trực bảo vệ rừng trong dịp Tết đã trở thành một thói quen. Chúng tôi vẫn hay đùa nhau là Tết đến, ở những lán trong rừng, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng chỉ có thể trò chuyện với những chú chó được nuôi để cùng đi tuần tra. Tuy có chút buồn, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Nguyễn Văn Trọng tâm sự.

Theo ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy, toàn rừng có 28 người làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán; trong đó, lực lượng của Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy có 10 người, 10 cán bộ kiểm lâm biệt phái tăng cường và 8 người thuộc các Ban Quản lý rừng khác trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ Ban trong việc bảo vệ rừng.

Đặc thù của Rừng đặc dụng Đăk Uy là có các khu dân cư sống xung quanh, đường Quốc lộ 14 chạy qua nên thuận tiện về giao thông. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ cao xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trong diện tích do Ban quản lý. Đặc biệt, do trong rừng có loài cây trắc, là loài đặc biệt quý hiếm, có giá trị cao về kinh tế nên các đối tượng thường xuyên lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng để khai thác trái phép, nhất là trong dịp lễ, Tết.

“Nhận diện được vấn đề này, lãnh đạo đơn vị rất chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng trong dịp lễ, Tết, thường xuyên cắt cử các tổ, nhóm đi tuần tra, kiểm soát theo hai vòng trong và ngoài để phát hiện sớm các dấu hiệu xâm phạm, có biện pháp xử lý kịp thời và triệt để, kiên quyết không để có đối tượng xâm nhập vào để gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trên 17 lán bảo vệ và 6 nhà bảo vệ rừng để thực hiện nhiệm vụ”, ông Trần Thanh Tâm cho biết thêm.

Bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy cũng đẩy mạnh phối hợp với chính quyền xã Đăk Mar để tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư sống gần rừng. Qua đó, giúp bà con nhân dân thấy được lợi ích mà rừng mang lại trong việc bảo vệ nguồn nước, không lấn chiếm đất rừng để canh tác nông nghiệp. Đặc biệt, người dân đã gọi Rừng đặc dụng Đăk Uy là “Rừng cấm” để tự giáo dục các thế hệ trong thôn, làng, ngăn chặn sớm những hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trong rừng.

“Tết thì ai cũng muốn về sum vầy với gia đình, nhưng công việc đặc thù nên các cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Lãnh đạo Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy cũng động viên các cán bộ làm nhiệm vụ trong Tết, để các cán bộ yên tâm công tác, với phương châm “Hoàn thành nhiệm vụ chính là món quà lớn nhất với gia đình”. Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán, từ 2017 đến nay, việc xâm lấn rừng đã không xảy ra, Rừng đặc dụng Đăk Uy cũng không xảy ra cháy rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp”, ông Trần Thanh Tâm nhấn mạnh.