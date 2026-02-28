Mỹ, Israel đã chuẩn bị nhiều tháng trước chiến dịch tấn công Iran

(Ngày Nay) - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Mỹ và Israel đã lên kế hoạch chung và phối hợp chặt chẽ trong nhiều tháng trước khi triển khai chiến dịch tấn công Iran.

Kênh CNN dẫn tuyên bố của IDF cho hay hoạt động phối hợp này đã giúp quân đội hai nước thực hiện các đòn tấn công quy mô lớn “với sự phối hợp nhịp nhàng và thống nhất”.

Chiến dịch được mô tả nhằm “làm suy giảm đáng kể năng lực của chính quyền Iran” và “loại bỏ các mối đe dọa mang tính sống còn đối với Israel”.

Trước đó, CNN đưa tin các tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran nằm trong số những mục tiêu đầu tiên bị Israel nhắm tới.

IDF cho biết các tiêm kích của Không quân Israel vẫn đang tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran dựa trên thông tin tình báo chính xác.

“Các chiến dịch sẽ tiếp tục khi cần thiết”, thông cáo của IDF nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 xác nhận Mỹ đã khởi động “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran.

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố “mục tiêu” của chiến dịch tấn công “là bảo vệ người dân Mỹ” bằng cách loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu. Cũng theo ông, Iran đang cố gắng tái thiết chương trình hạt nhân và nỗ lực phát triển các loại tên lửa sớm đạt tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Kênh truyền hình 12 của Israel cùng ngày dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho biết chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với giai đoạn đầu dự kiến kéo dài 4 ngày.

Theo Kênh 12, Israel đang triển khai chiến dịch ở mức độ toàn diện, trong khi Mỹ được cho là “cùng chung lập trường”. Thời điểm tiến hành các đòn không kích vào buổi sáng được lựa chọn nhằm tạo yếu tố bất ngờ, do phía Iran được cho là không dự liệu khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào ban ngày.

Tổng thống Trump trước đó bày tỏ không hài lòng trước tiến triển đàm phán với Iran, nhấn mạnh Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và không nên có năng lực làm giàu urani, đồng thời khẳng định “đôi khi phải sử dụng vũ lực”.

Trong một động thái khác có liên quan, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee kêu gọi công dân nước này tại Israel sẵn sàng “hành động ngay lập tức” nếu có cảnh báo hoặc còi báo động vang lên.

Đại sứ Huckabee viết trên X: “Chúng tôi khuyến nghị toàn bộ nhân viên Đại sứ quán, gia đình và công dân Mỹ tại Israel chuẩn bị sẵn sàng trước những cảnh báo và còi báo động của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hãy ở gần nơi trú ẩn và hành động ngay lập tức khi nghe thấy cảnh báo hoặc còi báo động”.