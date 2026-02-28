Mỹ, Israel đã chuẩn bị nhiều tháng trước chiến dịch tấn công Iran

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Mỹ và Israel đã lên kế hoạch chung và phối hợp chặt chẽ trong nhiều tháng trước khi triển khai chiến dịch tấn công Iran.
Mỹ, Israel đã chuẩn bị nhiều tháng trước chiến dịch tấn công Iran ảnh 1
Khói bốc lên từ khu dân cư sau một tiếng nổ lớn ở thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Kênh CNN dẫn tuyên bố của IDF cho hay hoạt động phối hợp này đã giúp quân đội hai nước thực hiện các đòn tấn công quy mô lớn “với sự phối hợp nhịp nhàng và thống nhất”.

Chiến dịch được mô tả nhằm “làm suy giảm đáng kể năng lực của chính quyền Iran” và “loại bỏ các mối đe dọa mang tính sống còn đối với Israel”.

Trước đó, CNN đưa tin các tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran nằm trong số những mục tiêu đầu tiên bị Israel nhắm tới.

IDF cho biết các tiêm kích của Không quân Israel vẫn đang tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran dựa trên thông tin tình báo chính xác.

“Các chiến dịch sẽ tiếp tục khi cần thiết”, thông cáo của IDF nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 xác nhận Mỹ đã khởi động “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran.

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố “mục tiêu” của chiến dịch tấn công “là bảo vệ người dân Mỹ” bằng cách loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu. Cũng theo ông, Iran đang cố gắng tái thiết chương trình hạt nhân và nỗ lực phát triển các loại tên lửa sớm đạt tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Kênh truyền hình 12 của Israel cùng ngày dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho biết chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với giai đoạn đầu dự kiến kéo dài 4 ngày.

Theo Kênh 12, Israel đang triển khai chiến dịch ở mức độ toàn diện, trong khi Mỹ được cho là “cùng chung lập trường”. Thời điểm tiến hành các đòn không kích vào buổi sáng được lựa chọn nhằm tạo yếu tố bất ngờ, do phía Iran được cho là không dự liệu khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào ban ngày.

Tổng thống Trump trước đó bày tỏ không hài lòng trước tiến triển đàm phán với Iran, nhấn mạnh Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và không nên có năng lực làm giàu urani, đồng thời khẳng định “đôi khi phải sử dụng vũ lực”.

Trong một động thái khác có liên quan, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee kêu gọi công dân nước này tại Israel sẵn sàng “hành động ngay lập tức” nếu có cảnh báo hoặc còi báo động vang lên.

Đại sứ Huckabee viết trên X: “Chúng tôi khuyến nghị toàn bộ nhân viên Đại sứ quán, gia đình và công dân Mỹ tại Israel chuẩn bị sẵn sàng trước những cảnh báo và còi báo động của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hãy ở gần nơi trú ẩn và hành động ngay lập tức khi nghe thấy cảnh báo hoặc còi báo động”.

PV
Mỹ Israel Iran không kích Iran xung đột Trung Đông căng thẳng Israel Iran quan hệ Mỹ Israel quân sự Trung Đông địa chính trị thế giới chiến dịch quân

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Trung Đông trước ngưỡng xung đột công nghệ cao
Trung Đông trước ngưỡng xung đột công nghệ cao
(Ngày Nay) - Một cuộc chiến mới có sự tham gia của Mỹ, Israel và Iran - nếu bùng nổ - sẽ không còn được định hình bởi những đạo quân đông đảo hay các mũi tiến công chiếm giữ lãnh thổ theo cách truyền thống.
Tuyển sinh đại học 2026: Siết phương thức, nâng chuẩn đầu vào
Tuyển sinh đại học 2026: Siết phương thức, nâng chuẩn đầu vào
(Ngày Nay) - Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điều chỉnh quan trọng đang tạo ra những thay đổi lớn trong cách các trường lựa chọn thí sinh và cách thí sinh xây dựng chiến lược xét tuyển. Các chuyên gia cho rằng, những điểm mới này không nhằm thu hẹp cơ hội vào đại học mà hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào, đảm bảo công bằng và cải thiện chất lượng đào tạo.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Quân chủng Hải quân
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Quân chủng Hải quân
(Ngày Nay) - Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Nhiều chính sách kinh tế quan trọng có hiệu lực từ tháng 3/2026
Nhiều chính sách kinh tế quan trọng có hiệu lực từ tháng 3/2026
(Ngày Nay) - Từ tháng 3/2026, nhiều luật, nghị định, thông tư quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực như quy hoạch, đầu tư, công nghệ, bất động sản, tài chính – ngân hàng, tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.