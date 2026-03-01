Cảnh sát biển bước vào mùa huấn luyện 2026

(Ngày Nay) - Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế và địa bàn hoạt động; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Với ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm chính trị cao, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng phấn đấu “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ

Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, ngày 2/3/2026, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 sẽ bước vào mùa huấn luyện năm 2026. Xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), ngay từ những ngày đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng đã tập trung lực lượng, tích cực chuẩn bị cả về con người, vật chất huấn luyện, sẵn sàng cho một mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, công tác huấn luyện, SSCĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng, luôn được Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 xác định là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của toàn đơn vị. Để đạt được những thành tích, kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ này thì công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến toàn bộ sự thành công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với phương châm “rèn cán” rồi mới “luyện binh”, Đảng ủy Vùng đặc biệt coi trọng việc tập huấn cán bộ, coi đây là khâu then chốt, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2026.

BTL Vùng đã cử 3 đồng chí tham gia tập huấn cán bộ đầu năm 2026 cấp Cảnh sát biển Việt Nam. Tổ chức tập huấn cán bộ bồi dưỡng, hướng dẫn các chuyên ngành năm 2026 cấp BTL Vùng với 8 lớp học, 21 nội dung theo các chuyên ngành cho 323 lượt cán bộ học tập, tập huấn; hệ thống văn kiện được triển khai đúng, đủ theo quy định.

Hải đoàn 11, Hải đội 102 đã chủ động bồi dưỡng cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc quyền nhằm triển khai thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng thực hiện bồi dưỡng theo phân cấp, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bồi dưỡng cho cán bộ còn yếu, mới ra trường. Thực hiện đúng các khâu, các bước trong chuẩn bị và biên soạn giáo án, bài giảng, thông qua đó kịp thời uốn nắn, sửa sai, đồng thời thống nhất về nội dung, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ.

Kết thúc tập huấn đều tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc kết quả nhận thức của từng học viên. Thông qua tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ hệ thống lại kiến thức, thống nhất nội dung, phương pháp, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị.

Với sự chủ động cao trong công tác chuẩn bị huấn luyện, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đang chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới với quyết tâm cao nhất.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất huấn luyện

Song song với các nội dung bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện như công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; văn kiện, kế hoạch, giáo án huấn luyện; công tác chuẩn bị tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm thì công tác bảo đảm cơ sở, vật chất huấn luyện cũng hết sức được coi trọng.

Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BTL Vùng cho biết, để góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật trong toàn đơn vị trước khi bước vào huấn luyện, BTL Vùng đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp rà soát, củng cố hệ thống biển, bảng, dây, giá chính quy; kẻ vạch điều lệnh tại khu vực luyện tập của các cơ quan, đơn vị, sắp xếp trật tự nội vụ vệ sinh nơi ăn, ở, làm việc của bộ đội ngăn nắp, gọn gàng, thống nhất đúng quy định; duy trì nghiêm việc thực hiện chế độ ngày, tuần; nâng cao một bước về thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra theo phân cấp tại các cơ quan, đơn vị.

Với đặc thù của đơn vị hoạt động trên địa bàn rộng, lực lượng thường xuyên bị phân tán do thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ đan xen như trực tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biển, đảo; trực chống vi phạm IUU… tàu thuyền hoạt động trên biển dài ngày, một số tàu đi sửa chữa tại các nhà máy nên ảnh hưởng đến quân số huấn luyện. Bên cạnh đó, nhiều tàu có lượng giãn nước nhỏ, một số đã cũ, trang bị xuống cấp, thiếu đồng bộ, vật tư kỹ thuật thay thế khan hiếm... Những khó khăn đó đã ảnh hưởng đến kết quả xây dựng nền nếp chính quy, công tác tổ chức lớp học cũng như giảng dạy chuyên môn, chuyên ngành trong mùa huấn luyện mới của BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Trước những khó khăn, thách thức về chuẩn bị cơ sở, vật chất đảm bảo cho công tác huấn luyện, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cũng như sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cơ bản có kinh nghiệm trong huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, ý thức trách nhiệm cao và phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được đẩy mạnh nên BTL Vùng đã từng bước khắc phục khó khăn, thiếu thốn và làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất huấn luyện.

Theo Thượng tá Lê Quang Hưng, Phó Tham mưu trưởng Quân huấn BTL Vùng, để chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện mới, BTL Vùng đã thành lập 42 tổ giáo viên, soạn thảo giáo án bài giảng và thục luyện thông qua theo đúng quy định.

Cơ quan Tham mưu đã tiến hành cấp phát đầy đủ hệ thống sổ sách huấn luyện, sổ học tập các chuyên ngành cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị (2.260 cuốn). Đã xây dựng 296 giáo án huấn luyện, trong đó có 189 giáo án điện tử (chiếm 63,9% tổng số giáo án huấn luyện) phục vụ cho các nội dung huấn luyện 2 tuần đầu tháng 3 tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức thông qua và phê duyệt theo đúng quy định.

Bố trí 36 phòng học theo các chuyên ngành, chuẩn bị bảng viết, màn hình, máy chiếu phục vụ giảng dạy, học tập. Củng cố và làm mới 34 mô hình học cụ huấn luyện (làm mới 9 mô hình, củng cố 25 mô hình), 79 sơ đồ tranh vẽ phục vụ công tác huấn luyện đảm bảo trực quan, sinh động. Các cơ quan, đơn vị đã củng cố 3 thao trường, bãi tập phục vụ cho công tác huấn luyện, giảng dạy.

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập Điều lệnh đội ngũ, võ thuật phục vụ Lễ ra quân huấn luyện một cách nghiêm túc, hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra.

Như vậy, đến thời điểm này, với sự tích cực, chủ động cao, công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã được chuẩn bị chu đáo trên tất cả các mặt công tác, sẵn sàng bước vào huấn luyện theo kế hoạch. Với khí thế sôi nổi từ những ngày đầu năm, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao ngay từ những ngày đầu, tuần đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026.