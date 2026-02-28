Các nhà khoa học Bỉ đạt bước tiến đột phá trong điều trị nhiễm trùng khớp giả

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Bỉ vừa ghi nhận một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học khi phát triển thành công chiến lược mới nhằm điều trị tình trạng nhiễm trùng liên quan đến các bộ phận nhân tạo, đặc biệt là khớp giả, một thách thức lớn trong y học hiện đại.
Các nhà khoa học Bỉ đạt bước tiến đột phá trong điều trị nhiễm trùng khớp giả

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Louvain thực hiện, tập trung vào việc khắc phục những hạn chế của các phương pháp điều trị hiện nay đối với nhiễm trùng khớp nhân tạo. Dù tỷ lệ mắc không cao, song khi xảy ra, loại nhiễm trùng này thường gây hậu quả nghiêm trọng, buộc bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, điều trị kháng sinh kéo dài và đối mặt với nguy cơ suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh dân số toàn cầu đang già hóa nhanh chóng, nhu cầu thay khớp nhân tạo ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ xuất hiện nhiều ca nhiễm trùng phức tạp hơn. Thách thức lớn nhất trong điều trị là khả năng của vi khuẩn hình thành các màng sinh học bám chặt trên bề mặt khớp giả, tạo nên một lớp bảo vệ vững chắc, khiến kháng sinh khó tiếp cận và tiêu diệt hoàn toàn tác nhân gây bệnh.

Để vượt qua rào cản này, nhóm nghiên cứu đã phát triển liệu pháp kết hợp kháng sinh với enzyme, tập trung tấn công trực tiếp vào cấu trúc màng sinh học, được ví như “gót chân Achilles” của vi khuẩn. Cụ thể, các nhà khoa học đã chế tạo một loại gel sinh học đặc biệt, cho phép điều trị tại chỗ và có mục tiêu. Các enzyme trong gel có khả năng phá vỡ màng sinh học, từ đó tạo điều kiện để kháng sinh thâm nhập sâu hơn và tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả.

Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp mới có thể loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn trên các thiết bị cấy ghép. Đáng chú ý, công nghệ này mở ra triển vọng giúp bệnh nhân tránh được những ca phẫu thuật xâm lấn phức tạp, bởi gel sinh học có thể được đưa vào cơ thể thông qua hình thức tiêm, đơn giản và ít rủi ro hơn.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một thành tựu nổi bật của nền khoa học Bỉ, không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn điều trị trên toàn cầu. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị nhiễm trùng khớp giả, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng sống cho hàng triệu bệnh nhân trong tương lai.

Điều trị nhiễm trùng khớp giả bộ phận nhân tạo

