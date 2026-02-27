Australia: Phát hiện quần thể san hô khổng lồ tại Great Barrier

(Ngày Nay) - Quần thể san hô mới phát hiện dài khoảng 111m, với diện tích ước tính gần 3.973m2, vượt xa quy mô phổ biến của các quần thể đơn lẻ tương tự trên thế giới, thường chỉ dao động từ 30-35m.

Ngày 26/2, tổ chức bảo vệ rạn san hô Citizens of the Reef thông báo phát hiện một quần thể san hô có kích thước đặc biệt lớn tại Great Barrier của Australia.

Phát hiện này cho thấy một số khu vực trong hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới này vẫn duy trì được sức chống chịu đáng kể trước các áp lực môi trường, dù biến đổi khí hậu tiếp tục gây tác động nghiêm trọng trên diện rộng.

Trong thông báo, tổ chức có trụ sở tại Australia dẫn các số liệu đo đạc ban đầu cho thấy quần thể san hô này dài khoảng 111m, với diện tích ước tính gần 3.973m2, vượt xa quy mô phổ biến của các quần thể đơn lẻ tương tự trên thế giới, thường chỉ dao động từ 30-35m.

Để tránh những tác động ngoài ý muốn, tổ chức trên không công bố vị trí chính xác của rạn san hô và đã thông tin cho các cơ quan quản lý liên quan nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn lâu dài.

Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này không đồng nghĩa với việc các rạn san hô đang phục hồi trên diện rộng hoặc tác động của biến đổi khí hậu đang suy giảm.

Theo họ, phát hiện này là minh chứng cho mức độ chống chịu không đồng đều của hệ sinh thái và cho thấy sự cần thiết của việc nhận diện, nghiên cứu và bảo vệ những khu vực còn duy trì được khả năng thích ứng trong các hệ thống rạn san hô rộng lớn.

Theo nhiều nghiên cứu, rạn san hô không chỉ là nơi cư trú của hàng triệu sinh vật biển, mà còn đóng vai trò sống còn đối với hàng trăm triệu người dân ven biển, cung cấp thực phẩm, sinh kế và bảo vệ trước thiên tai.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và báo cáo trong những gần đây ghi nhận rạn san hô Great Barrier của Australia đang trải qua đợt tẩy trắng tồi tệ nhất.

Theo công bố của Cơ quan quản lý Công viên Biển Australia đưa ra ngày 17/4/2024, những cuộc khảo sát từ trên không cho thấy khoảng 730 trong hơn 1.000 rạn san hô trải dài ở Great Barrier đã bị tẩy trắng.