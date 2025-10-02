Báo Anh: Đà Nẵng, Phú Quốc là những điểm đến người nước ngoài yêu thích khi chọn sống tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Với chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường thân thiện và chất lượng cuộc sống tốt, Việt Nam, với 2 điểm đến nổi bật là Phú Quốc và Đà Nẵng - đứng thứ 5 trong danh sách quốc gia đáng sống nhất cho người ngoại quốc, tờ BBC của Anh vừa công bố thông tin này hôm 25/9/2025.

Theo thông tin từ BBC, tổ chức InterNations - cộng đồng toàn cầu dành cho những người sống và làm việc ở nước ngoài- đã có cuộc khảo sát về những quốc gia đáng sống nhất dựa trên các tiêu chí về chi phí sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và mức độ dễ dàng hòa nhập. Theo đánh giá từ hơn 10.000 người đến từ 172 quốc gia, Việt Nam lọt top 5 trong danh sách này, với chi phí sinh hoạt được đánh giá là tốt nhất và đứng thứ 8 về mức độ hạnh phúc tổng thể.

Những người nước ngoài sống tại Việt Nam nhận định dải đất hình chữ S là quốc gia tràn đầy năng lượng với nhịp sống sôi động. Bertha Pesik – người Indonesia hiện đang sống và làm việc ở New World Phu Quoc Resort cho hay: “Nhịp sống ở Việt Nam rất nhộn nhịp, các địa phương của đất nước này đều đang trên đà phát triển nhanh. Nhưng điều tôi ấn tượng là sự thân thiện của người dân nơi đây. Bạn sẽ dễ dàng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ họ”.

Giống với đa phần người nước ngoài sống tại Việt Nam, Bertha đặc biệt yêu thích ẩm thực với những món ăn được chế biến từ nhiều rau xanh, ít dầu mỡ, rất tốt cho sức khỏe. Bertha Pesik gợi ý những người nước ngoài nên thử các ẩm thực đặc trưng của Việt Nam như bún chả, bánh cuốn và cà phê, đặc biệt là cà phê muối.

Về điểm đến ấn tượng tại Việt Nam, BBC đặc biệt nhấn mạnh với độc giả toàn cầu 2 địa điểm là Đà Nẵng và Phú Quốc. Ở Phú Quốc, những người ngoại quốc và làm việc tại đảo thường yêu thích các hoạt động như tắm nắng tại Bãi Kem, xem pháo hoa hàng đêm và thưởng thức show Kiss of the Sea ở Thị trấn Hoàng hôn.

Trên thực tế, Bãi Kem với cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới tuyệt đẹp cùng hệ sinh thái các khu nghỉ dưỡng 5 sao lừng danh thế giới như JW Marriott Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc…vốn là ”ngôi sao” trong mắt du khách nước ngoài khi tới Phú Quốc, đặc biệt là các du khách đến từ xứ lạnh và liên tục được truyền thông quốc tế đánh giá cao trong những năm gần đây.

Trong khi đó Thị trấn Hoàng Hôn với các công trình du lịch biểu tượng như cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, Cầu Hôn và đặc biệt là show “Kiss of the Sea” luôn hút khách quốc tế khi tới Phú Quốc với khán đài luôn đón trung bình gần 2.000 khách mỗi đêm. Là show đa phương tiện với sân khấu lập kỷ lục Guinness nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới, Kiss of the Sea đem đến cho du khách những khoảnh khắc giải trí đỉnh cao, mãn nhãn. Với sự kết hợp từ lửa, nước, tia laser, âm nhạc, những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Phú Quốc thực sự là “bữa tiệc thị giác” khó quên với khán giả.

Cách đây không lâu, Forbes Italia cũng nhắc tới Phú Quốc với nhiều lời khen ngợi. Tờ báo nhận định Phú Quốc là “điểm đến mới của giới thượng lưu Châu Á”. Trong khi đó, truyền thông Singapore với The Straits Times gọi Phú Quốc là “hòn đảo thiên đường của Việt Nam”. Có thể thấy, với số lượng đường bay thẳng tới Phú Quốc ngày càng lớn, đảo ngọc đang ngày càng có nhận diện thương hiệu cao trên bản đồ du lịch quốc tế, tiếp cận ngày càng nhiều tới các thị trường khách khác nhau.

Bên cạnh Phú Quốc, Bertha Pesik cũng vô cùng ấn tượng với Đà Nẵng vì đây là thành phố biển có nhịp sống vừa sôi động, lãng mạn lại gần gũi với thiên nhiên. Cũng giống nhiều người nước ngoài khác sống tại Việt Nam, Bertha yêu thích trải nghiệm tại Sun World Ba Na Hills với Cầu Vàng huyền thoại. “Tôi vô cùng ấn tượng với cây cầu này vì nó đem đến cảm giác đi giữa mây trời”, Bertha mô tả.

Đây không phải lần đầu truyền thông quốc tế đưa ra nhận định Đà Nẵng là một trong số các điểm đến được khách nước ngoài yêu thích. Trước đó, chuyên trang du lịch của Mỹ - Travel Off Path - cũng đưa tin Đà Nẵng là một trong những điểm đến tốt nhất tại Châu Á cho người du mục số (Digital Nomad).

Theo chuyên trang, Đà Nẵng với chi phí sinh hoạt hợp lý, sở hữu nhiều trải nghiệm mà dân du mục số ưa thích là những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Mỹ Khê hay khám phá thiên nhiên nguyên sơ tại bán đảo Sơn Trà. Bên cạnh đó là các trải nghiệm mạo hiểm thú vị, như bay dù lượn hay lái jetski…Chuyên trang này cũng gợi ý Bà Nà Hills là nơi dân du mục số ưa thích để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Ngoài Việt Nam, top 5 quốc gia được những người di cư toàn cầu đánh giá là nơi sống tốt nhất còn có: Panama, Colombia, Mexico, Thái Lan. Những quốc gia khác thuộc top 10 của khảo sát này bao gồm: Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Indonesia, Vương quốc Tây Ban Nha và Malaysia.