Straits Times gọi Phú Quốc là đảo thiên đường của Việt Nam

(Ngày Nay) - The Straits Times, tờ báo uy tín và lâu đời nhất Singapore, mô tả Phú Quốc như một “đảo thiên đường ẩn mình” của Việt Nam, đang ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng nhờ nhiều trải nghiệm ẩm thực – giải trí – nghỉ dưỡng đặc sắc và những bãi biển “đẹp như tranh vẽ”.

Sarah Stanley, phóng viên của The Straits Times, đã có một kỳ nghỉ 4 ngày cuối tuần đáng nhớ tại Phú Quốc. Theo Sarah, hòn đảo ngọc của Việt Nam vẫn là một cái tên xa lạ với người Singapore, tuy nhiên trong thời gian gần đây đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng nhờ các chuyến bay thẳng từ đảo quốc sư tử.

Lần đầu tiên tới Phú Quốc, nữ phóng viên đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và chọn ra được những trải nghiệm bắt buộc phải thử tại Phú Quốc. Đó là tận hưởng các bãi biển, ăn hải sản, tham quan Thị trấn Hoàng Hôn lấy cảm hứng châu Âu, xả năng lượng với các hoạt động giải trí đỉnh cao và khám phá văn hóa địa phương.

Trong mắt Sarah, những bãi biển của Phú Quốc “đẹp như tranh vẽ”, đặc biệt là Bãi Kem – nơi “trú ngụ” của khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế. “Khu nghỉ dưỡng và bãi biển đẹp như bước ra từ phim điện ảnh”, cây bút của The Straits Times mô tả. Ngoài Bãi Kem, Sarah gợi ý du khách nên trải nghiệm thêm Bãi Sao, Bãi Ông Lang và Vũng Bầu – đều là những lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tắm biển và thư giãn trên những bãi cát mềm mịn.

Sarah không quên nhắc độc giả hãy thưởng thức hải sản tươi ngon và dồi dào của hòn đảo này như cua, mực, sò điệp tại các nhà hàng địa phương, Nếu muốn thưởng thức ẩm thực cao cấp, hòa trộn giữa nguyên liệu địa phương và ẩm thực quốc tế, du khách có thể lựa chọn nhà hàng Mare của La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton với những món ăn Địa Trung Hải đặc sắc, hay Pink Pearl với ẩm thực fine-dining tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. “Đến bây giờ, tôi vẫn mơ về bữa ăn đó - món tôm hùm xanh với sốt tandoori và lớp nền panna cotta béo ngậy, cùng món sò điệp Hokkaido áp chảo trong nước sốt uni chua ngọt”, cây bút của The Straits Times dành nhiều lời khen cho bữa ăn tại Pink Pearl.

Bên cạnh những bãi biển xinh đẹp và hải sản tươi ngon, hành trình khám phá Phú Quốc của Sarah còn có Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo là điểm nhấn.

“Một nơi mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải với những dãy nhà nhiều màu sắc, mái ngói đỏ và vòm cửa rococo. Tháp đồng hồ cao 75 m, được lấy cảm hứng từ tháp chuông Campanile ở Venice, trở thành điểm nhấn biểu tượng cho thị trấn”, Sarah mô tả. Ngay trong khuôn viên thị trấn là khách sạn La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, gây ấn tượng khi tái hiện không khí Amalfi miền nam nước Ý với sảnh vòm trắng, hàng cọ xanh và phòng nghỉ lát gạch đầy sắc màu.

Tiếp theo trong hành trình khám phá Phú Quốc, nữ phóng viên ấn tượng với hệ sinh thái giải trí sôi động. Bắt đầu từ tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đưa du khách tới Sun World Hon Thom, nơi quy tụ công viên nước Aquatopia hiện đại bậc nhất Đông Nam Á với hơn 20 trò chơi hấp dẫn, cùng làng Exotica nổi bật với tàu lượn siêu tốc bằng gỗ duy nhất tại Việt Nam mang tên “Mộc Xà Thịnh Nộ” dài hơn 900 m.

Khi chiều tà, Thị trấn Hoàng Hôn khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn khó nơi nào sánh được. Trong ánh chiều vàng rực rỡ, dạo bước trên Cầu Hôn trở thành trải nghiệm mà bất kỳ du khách nào cũng mong chờ khi đặt chân đến Phú Quốc. Đặc biệt, Cầu Hôn được thiết kế để vào đúng ngày đầu tiên của năm, mặt trời sẽ lặn chính giữa khoảng trống giữa hai nhánh cầu, mang đến một trải nghiệm siêu thực cho du khách tham quan. Chính vì thế, The Straits Times đã gọi đây là “một kỳ quan kiến trúc”, nơi hội tụ sự lãng mạn của thiên nhiên và dấu ấn sáng tạo của con người.

Kết thúc buổi tối là show đa phương tiện Kiss of the Sea với sân khấu lập kỷ lục Guinness nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới. Điều làm nên sức hút của show chính là cách kể chuyện được nâng tầm bằng những hiệu ứng đặc biệt: sự kết hợp của lửa, nước, tia laser, âm nhạc và cao trào nhất là những màn pháo hoa rực rỡ nở bừng trên bầu trời đêm. Tất cả tạo nên một “bữa tiệc thị giác” đúng nghĩa, nơi từng khung cảnh, từng chuyển động đều khiến khán giả phải trầm trồ. “Thực sự mãn nhãn”, Sarah nhấn mạnh.

Hoạt động không thể bỏ qua cho bất cứ du khách nào khi ghé thăm Thị trấn Hoàng Hôn

Ngày cuối cùng, nữ phóng viên quyết định khám phá văn hóa và lịch sử của Phú Quốc. Trên hành trình ấy, điểm dừng chân không thể bỏ qua là Nhà tù Phú Quốc, còn gọi là Nhà tù Cây Dừa vì được bao quanh bởi những hàng dừa xanh. Đây là phần di tích còn lại của một công trình rộng lớn được người Pháp xây dựng từ năm 1946 khi chiếm đóng đảo, từng được xem là nhà tù lớn nhất Đông Nam Á và là nơi giam giữ, tra tấn tù binh trong chiến tranh Việt Nam. Rời nhà tù, chỉ cần băng qua con đường nhỏ, du khách sẽ bắt gặp một trong những niềm tự hào ẩm thực của đảo Ngọc: nước mắm Phú Quốc. Người dân nơi đây vẫn giữ thói quen đánh giá nước mắm ngon không chỉ bằng hương vị mà còn bằng màu sắc.

“Hầu như tất cả những người tôi kể về chuyến đi 4 ngày này đều đáp lại bằng ánh mắt dò hỏi. "Ở đâu?", như thể tôi là người tự nghĩ ra cái tên đó”, Sarah nhấn mạnh về sự mới lạ của Phú Quốc trong mắt du khách Singapore. Sự thật này cho thấy Phú Quốc đang có rất nhiều cơ hội hút khách từ đảo quốc sư tử, khi ngày càng có nhiều chuyến bay thẳng từ hòn đảo lớn nhất Việt Nam đến Singapore được khai thác.

“Phú Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ. Năm nay, mùa thấp điểm của chúng tôi không hề giống mùa thấp điểm. Khách sạn luôn gần như kín chỗ, và tôi nghĩ tương lai sẽ còn tốt hơn nữa vì có rất nhiều điều mới mẻ đang chờ đón”, ông Justin Kim, Tổng quản lý La Festa Phu Quoc – Curio Collection nhận định về tương lai đang chờ đảo Ngọc.