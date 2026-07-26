Bão Noul áp sát Trung Quốc giữa làn sóng thời tiết cực đoan ở châu Á

(Ngày Nay) - Nhiều quốc gia châu Á đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan khi Trung Quốc mở rộng cảnh báo lũ do bão Noul, Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng kỷ lục và bang Assam (Assam) của Ấn Độ tiếp tục chịu thiệt hại nặng do lũ lụt.

Ngày 25/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp - cấp IV đối với công tác phòng chống lũ tại 7 tỉnh, khu vực, gồm Phúc Kiến (Fujian), Giang Tây (Jiangxi), Hà Nam (Henan), Hồ Bắc (Hubei), Hồ Nam (Hunan), Quảng Đông (Guangdong) và Quảng Tây (Guangxi), sau khi bão Noul được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng. Bộ này đã cử 5 đoàn công tác tới các địa phương trọng điểm để hỗ trợ phòng chống lũ, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát mực nước các sông lớn như Châu Giang (Pearl), Dương Tử (Yangtze) và Hoài Hà (Huaihe), kịp thời cảnh báo và vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi.

Cùng ngày, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với nguy cơ thiên tai địa chất tại hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây, đồng thời duy trì mức ứng phó tương tự ở Quảng Đông và Phúc Kiến. Các địa phương được yêu cầu bố trí sẵn lực lượng cứu hộ, phương tiện, vật tư và chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Noul dự kiến đổ bộ khu vực ven biển từ Hong Kong đến huyện Huệ Lai (Huilai), tỉnh Quảng Đông, trong khoảng từ tối 25/7 đến sáng 26/7.

Đài Khí tượng Hong Kong đã phát tín hiệu bão cấp 3 (T3) và cảnh báo có thể nâng lên cấp cao hơn khi bão tiến gần. Đến chiều 25/7, 339 chuyến bay tại Sân bay quốc tế Hong Kong đã bị hủy, trong khi hãng Cathay Pacific tạm dừng phần lớn các chuyến bay đến và đi trong ngày 26/7. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển, hạn chế các hoạt động ngoài trời và tăng cường các biện pháp phòng chống ngập tại các khu vực trũng thấp.

Trong khi đó, Nhật Bản ghi nhận ngày thứ năm liên tiếp có nhiệt độ trên 40 độ C, chuỗi ngày nắng nóng khắc nghiệt dài nhất kể từ khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) áp dụng thuật ngữ này. Nhà chức trách tiếp tục phát cảnh báo say nắng tại nhiều địa phương sau khi gần 11.000 người phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến nắng nóng chỉ trong một tuần.

Tại bang Assam (Assam), Đông Bắc Ấn Độ, lũ lụt do mưa mùa đã khiến 62 người thiệt mạng, 8 người mất tích và hơn 1,1 triệu người bị ảnh hưởng. Chính quyền bang cho biết hơn 2.100 ngôi làng vẫn bị ngập, trong khi nhiều phụ lưu của sông Brahmaputra tiếp tục vượt mức báo động, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt trong những ngày tới.