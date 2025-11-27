Bất động sản Trung Quốc thêm một ngày u ám sau vụ cháy chung cư ở Hong Kong

(Ngày Nay) - Một ngày tồi tệ đã xảy ra với thị trường bất động sản Trung Quốc khi có hai sự kiện tiêu cực.

Vụ cháy nghiêm trọng ở Hong Kong

Theo trang asiafinancial.com ngày 26/11, sự kiện đầu tiên và gây hậu quả chết người là vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở Wang Fuk Court ở Hong Kong, nơi giàn giáo bốc cháy ở nhiều tòa nhà cao tầng. Ít nhất 13 người, gồm cả một lính cứu hỏa, đã tử vong và ít nhất 10 người bị thương.

Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa khi trời chạng vạng, trong lúc khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa nhà 31 tầng và ngọn lửa màu cam chiếu sáng bầu trời đêm.

Khu phức hợp Wang Fuk Court có 2.000 căn hộ. Lực lượng cứu hỏa cho biết họ không biết bao nhiêu người vẫn có thể ở bên trong. Một cư dân họ Wong, 71 tuổi, bật khóc và nói vợ ông mắc kẹt trong một tòa nhà. Người dân tụ tập trên một cầu bộ hành gần đó, thất thần nhìn khói bốc lên từ các tòa nhà mà một số trong đó được bọc giàn giáo tre. Các căn hộ đang được sửa chữa. Gió mạnh thổi bùng ngọn lửa khiến đám cháy lan sang bảy trong số tám tòa nhà của khu phức hợp.

Wang Fuk Court là một trong nhiều khu nhà cao tầng ở Hong Kong, một trong những nơi có mật độ dân số dày nhất thế giới. Khu phức hợp trên thuộc chương trình sở hữu nhà ở được trợ cấp của chính quyền. Các căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 1983.

Sở hữu nhà là giấc mơ xa vời với nhiều người ở Hong Kong, một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới, nơi giá thuê đang ở quanh mức cao kỷ lục. Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới vẫn sử dụng rộng rãi tre làm giàn giáo trong xây dựng. Chính quyền đã bắt đầu loại bỏ dần việc dùng giàn giáo tre từ tháng 3 với lý do an toàn. Chính quyền yêu cầu 50% các công trình xây dựng công sẽ phải dùng giàn giáo kim loại.

Trái phiếu Vanke lao dốc

Tin xấu thứ hai liên quan đến cuộc khủng hoảng của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, vốn tiếp tục xấu đi.

Trái phiếu do nhà phát triển bất động sản Vanke phát hành đã lao dốc vào ngày 26/11, làm dấy lên lo ngại của thị trường về mức độ hỗ trợ tiềm năng từ chính phủ trung ương dành cho lĩnh vực đang gặp khủng hoảng này.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, một số trái phiếu nhân dân tệ của Vanke giảm hơn 20% trong phiên giao dịch đầu ngày, dẫn đến việc tạm ngừng giao dịch năm trái phiếu giao dịch trên sàn của công ty này.

Áp lực giảm phát tồn tại dai dẳng ở Trung Quốc kể từ đại dịch COVID-19, làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Áp lực này trở nên ăn sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở. Giá nhà mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong một năm vào tháng 10, cho thấy nhu cầu yếu kéo dài.

Vanke là một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất Trung Quốc và 1/3 công ty này do Tập đoàn Shenzhen Metro sở hữu.

Theo ông Yao Yu, người sáng lập hãng nghiên cứu tín dụng RatingDog ở Thâm Quyến, nhận định rằng thị trường đang lặp lại mô hình từ đầu năm nay. Ông nói thị trường đã định giá theo hướng Vanke không đủ khả năng đáp ứng nghĩa vụ trả nợ, dẫn đến bán tháo mạnh trước khi phục hồi nhờ các dấu hiệu hỗ trợ từ nhà nước.

Trái phiếu nhân dân tệ đáo hạn tháng 3/2027 của Vanke được giao dịch ở mức 60/100 mệnh giá vào giữa trưa 26/11, giảm từ mức 80 khi mở cửa, tương đương mức giảm gần 30%.

Trái phiếu này giao dịch quanh mức 40 vào cuối năm 2024 trước khi phục hồi mạnh đầu năm 2025 nhờ kỳ vọng vào hỗ trợ tiềm năng từ nhà nước.

Đầu tháng này, Vanke cho biết Tập đoàn Shenzhen Metro đồng ý cung cấp khoản vay tới 22 tỷ nhân dân tệ.

Mặc dù nhà chức trách đã đưa ra một loạt biện pháp quan trọng trong nửa cuối năm 2024 để hỗ trợ thị trường, nhưng các gói kích thích mới quy mô lớn đã không được triển khai trong năm nay. Các bước chính sách gần đây chủ yếu tái khẳng định các cam kết hiện có.

Cổ phiếu của Vanke niêm yết ở Hong Kong giảm gần 3%, trong khi cổ phiếu giao dịch tại thị trường Trung Quốc đại lục giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2008.