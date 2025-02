Bí quyết giảm cân khoa học sau kỳ nghỉ Tết

(Ngày Nay) - Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người, trong đó có không ít phụ nữ, bị tăng cân do dư thừa năng lượng, ít vận động. Để giảm cân sau Tết, bác sĩ hướng dẫn các biện pháp khoa học, hiệu quả và dễ thực hiện để cộng đồng thực hiện.

Theo BS. Nguyễn Thị Thúy, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dịp Tết người dân được nghỉ ngơi, thường xuyên tham gia tiệc tùng, ăn uống, chế độ sinh hoạt bị xáo trộn, ít vận động... là nguyên nhân gây tăng cân. Việc giảm cân sau kỳ nghỉ Tết là mong muốn của nhiều chị em để gìn giữ vóc dáng, sức khỏe.

Để giảm cân sau Tết, BS. Nguyễn Thị Thúy hướng dẫn 5 cách đơn giản, người dân có thể áp dụng hiệu quả. Cụ thể:

- Người có nhu cầu giảm cân cần cắt bỏ những đồ ăn chứa đường. Ăn nhiều đồ ngọt có thể "gây nghiện"; do đó giai đoạn đầu khi cắt đường sẽ không dễ dàng. Chị em cần phải quyết tâm không ăn đồ tráng miệng chứa đường trong ít nhất 4 - 10 ngày; thay vì ăn bánh kẹo, nên ăn tăng trái cây có vị ngọt tự nhiên và rau xanh.

- Cần ăn lượng thức ăn ít hơn: Dạ dày có khả năng co giãn, nên khi ăn nhiều, dạ dày sẽ giãn ra đòi hỏi nhu cầu lượng thức ăn nhiều hơn. Ngược lại, khi ăn ít, dạ dày có xu hướng sẽ co lại để cơ thể cảm thấy no hơn với lượng thức ăn nhỏ. Chị em nên lấy lượng thức ăn ra đĩa với số lượng bằng 1/3 lượng đồ ăn hằng ngày. Cách này có thể thu nhỏ dạ dày sau một mùa ăn uống quá độ và giảm được rất nhiều năng lượng từ lượng thức ăn đã nạp vào trước đó.

- Ăn tăng lượng đạm: Lượng đạm (protein) sẽ làm cơ thể có cảm giác no lâu do cấu trúc protein phức tạp nên cần nhiều thời gian để tiêu hoá. Do đó, thay vì việc ăn nhiều tinh bột và đường trong các bữa ăn, chị em nên tăng những đồ ăn chứa nhiều đạm, ít béo như: Ức gà luộc, cá hồi, các loại hạt và sữa chua Hy Lạp... giúp cơ thể không có cảm giác bị đói và giảm được nhu cầu ăn uống thêm.

- Nên uống nước lọc, nước trái cây thay vì rượu và nước ngọt. Trong những ngày nghỉ Tết, mọi người thường tham gia tiệc tùng, chúc tụng nhau rượu, bia, sẽ khó kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Sau Tết, chúng ta cần cân bằng lại bằng cách uống nhiều nước lọc và nước trái cây hơn thay vì những đồ uống ưa chuộng trong dịp lễ Tết.

- Tăng cường tập thể dục: Trong khi thực hiện tất cả các điều trên, để giảm cân nhanh hơn, chị em cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức khỏe và cải thiện sắc vóc; hỗ trợ việc giảm cân nhanh hơn.