Bia Hà Nội – Hải Phòng: Tiền truy thu và chậm nộp thuế cao gấp 5,6 lần lợi nhuận sau thuế

(Ngày Nay) - Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, đặc biệt là tình trạng kê khai sai, trốn thuế, chậm nộp thuế. Hàng loạt doanh nghiệp đã bị phát hiện sai phạm và buộc phải truy thu, nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước với số tiền lớn, cho thấy quyết tâm siết chặt kỷ cương tài chính, đảm bảo công bằng và minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong bối cảnh đó, Công ty Bia Hà Nội – Hải Phòng vừa bị yêu cầu nộp 17,27 tỷ đồng tiền truy thu và chậm nộp thuế – mức cao gấp 5,6 lần lợi nhuận sau thuế năm 2025.

17,27 tỷ đồng tiền truy thu và chậm nộp thuế

Cục Thuế TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng với số tiền gần 2 tỷ đồng do có hành vi kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Theo kết luận, doanh nghiệp đã kê khai sai các sắc thuế, bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân.

Với vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính hơn 1,97 tỷ đồng, tương đương 20% số thuế thiếu theo quy định.

Ngoài khoản tiền phạt, công ty còn bị buộc nộp đủ số thuế thiếu cùng tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền truy thu và chậm nộp lên tới hơn 17,27 tỷ đồng.

Theo quyết định, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tiền truy thu và chậm nộp thuế cao gấp 5,6 lần lợi nhuận sau thuế

Mức 17,27 tỷ đồng là con số rất lớn nếu đặt trong tương quan với quy mô lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cụ thể, năm 2025, dù lợi nhuận đã cải thiện mạnh, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 3,1 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng, tương đương 82,4% so với năm 2024. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp vẫn ở mức thấp.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2025 chỉ đạt 2%, thấp hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng. Trong năm 2025, lãi suất này phổ biến từ 5,5% đến 6,5%, hiện nay đã tăng lên khoảng 8%/năm. Trước đó, năm 2024, tỷ suất này thậm chí chỉ đạt 1,1%.

So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, hiệu quả sử dụng vốn của Bia Hà Nội – Hải Phòng càng bộc lộ sự hạn chế. Trong năm 2025, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Bia Hà Nội đạt 9,1%.

Đáng chú ý, để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và truy thu, doanh nghiệp gần như phải sử dụng toàn bộ nguồn tiền hiện có. Tại ngày 31/12/2025, chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền của công ty chỉ đạt 17,8 tỷ đồng.

Doanh thu trăm tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ vài trăm triệu

Lợi nhuận thấp kéo theo chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức khiêm tốn, và Bia Hà Nội – Hải Phòng là một trường hợp điển hình.

Năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 206 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 217 tỷ đồng năm 2024. Tuy nhiên, do chi phí lớn, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 3,9 tỷ đồng, dẫn đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ ở mức 837 triệu đồng. Trước đó, năm 2024, khoản thuế này còn thấp hơn, chỉ 555 triệu đồng.

Trong khi đó, các loại thuế khác lại ở mức cao. Thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh trong năm 2025 lên tới 108 tỷ đồng; tiếp theo là thuế nhà đất, tiền thuê đất (3 tỷ đồng) và thuế giá trị gia tăng (20 tỷ đồng).

Dù đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đáng kể trong năm, đến ngày 31/12/2025, công ty vẫn ghi nhận số thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 10,2 tỷ đồng, trong đó riêng thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm tới 9,4 tỷ đồng.