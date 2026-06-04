Hayat Kimya Việt Nam: Từ nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật đến doanh thu nghìn tỷ nhưng có rủi ro cao về thuế?

(Ngày Nay) - Trong danh sách doanh nghiệp đạt doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên có phát sinh lỗ liên tiếp hai năm 2023 và 2024 của Cục Thuế, có Hayat Kimya Việt Nam. Đây là nhà sản xuất tã mang thương hiệu molfix với nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc ghi nhãn hàng hóa.

Doanh thu từ nghìn tỷ nhưng liên tục lỗ

Ngày 31/3, Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Văn bản số 1927/CT-KTr về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Theo Cục Thuế, trong năm 2025, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên tình trạng doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng vẫn còn phổ biến.

Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên có phát sinh lỗ liên tiếp hai năm 2023 và 2024. Danh sách chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

Đồng thời Cục Thuế cũng đề nghị Thuế các tỉnh/thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử rà soát danh sách nêu trên và cập nhật số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2025 của các doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo Chuyên đề của năm 2026.

Tại phụ lục II, Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam (Hayat Kimya Việt Nam) là 1 trong 302 doanh nghiệp được Cục Thuế nêu tên.

Công ty này có địa chỉ tại Lô A19-A, Khu Công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nay là phường Chơn Thành, TP.Đồng Nai.

Nhiểu dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc ghi nhãn hàng hóa

Vào tháng 6/2025, Ngày Nay liên tục thông tin trên sản phẩm tã quần mang thương hiệu molfix do Hayat Kimya Việt Nam sản xuất có in dòng chữ “Được kiểm nghiệm da liễu tại châu Âu - Không gây dị ứng”, nhưng không có thêm thông tin về việc này.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, Hayat Kimya Việt Nam đã có phản hồi đến Ngày Nay. “Sản phẩm tã trẻ em molfix do Hayat sản xuất đã được kiểm nghiệm da liễu tại ITA TEST Laboratoies, đây là phòng thí nghiệm có trụ sở tại Ba Lan, một thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Đây là phòng thí nghiệm có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện kiểm nghiệm da liễu” - Hayat Kimya Việt Nam cho hay.

Hayat Kimya Việt Nam cũng gửi đến Ngày Nay Báo cáo kiểm nghiệm Số B - 83319/20282/23 (sau đây gọi tắt là Báo cáo kiểm nghiệm) của phòng thí nghiệm ITA TEST Laboratoies thực hiện ngày 19/1/2023.

Báo cáo kiểm nghiệm có 2 nội dung, tạm dịch:

“Được dung nạp tốt bởi làn da nhạy cảm, ở những người không dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, vì trong nhóm nghiên cứu này, sản phẩm không gây kích ứng hay phản ứng dị ứng nào.”(1)

CẢNH BÁO: Đánh giá được đưa ra không áp dụng đối với những người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm được đánh giá. (2)

Đối với nội dung thứ (1), điều này có thể hiểu rằng sản phẩm sẽ không gây dị ứng với những người không… dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm; và phù hợp với làn da nhạy cảm.

Như vậy, với nội dung “Được kiểm nghiệm da liễu tại châu Âu - Không gây dị ứng” in trên bao bì sản phẩm là chưa thể hiện hết nội dung của Báo cáo kiểm nghiệm, dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng là sản phẩm này không gây dị ứng.

Đáng chú ý, nội dung thứ hai của Báo cáo kiểm nghiệm là cảnh báo “không áp dụng đối với những người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm” nhưng không hiểu vì lí do gì, Hayat Kimya Việt Nam không in nội dung cảnh báo này lên bao bì. Đây là hành vi có dấu hiệu không tuân thủ quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Báo cáo kiểm nghiệm cũng thể hiện nội dung nơi gửi mẫu đến phòng thí nghiệm ITA TEST Laboratoies là từ Công ty Hayat Kimya San A.S ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi, sản phẩm tã molfix mà chúng tôi đang đề cập là được sản xuất tại Việt Nam. Vậy, việc sử dụng kết quả kiểm nghiệm được thực hiện trên mẫu sản phẩm được gửi đến từ công ty tại Thổ Nhĩ Kỳ, để in trên bao bì sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam là có đúng luật, có thuyết phục dư luận và khách hàng?

Để rõ hơn lí do vì sao Hayat Kimya Việt Nam ghi nhãn không rõ ràng, ghi nhãn thiếu nội dung cảnh báo và mẫu sản phẩm kiểm nghiệm được gửi từ Thỗ Nhĩ Kỳ nhưng lại sử dụng kết quả kiểm nghiệm để ghi nhãn cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, phóng viên đã tiếp tục gửi nội dung trao đổi đến doanh nghiệp này. Nhưng đến nay, đã gần 1 năm trôi qua nhưng không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, luật sư đã chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật của Hayat Kimya Việt Nam trong việc ghi nhãn hàng hóa như vậy (mời đọc cụ thể tại đây).

Theo quan sát mới nhất của phóng viên, việc ghi nhãn như vậy vẫn đang diễn ra.

Ngoài những vấn đề liên quan đến tã mang thương hiệu molfix, sau khi chúng tôi đăng tải các bài viết, có nhận được phản ánh của người dân rằng trên sản phẩm khăn ướt mang thương hiệu molfix của Hayat Kimya Việt Nam có dòng chữ “Được kiểm nghiệm da liễu - Không gây dị ứng”, nhưng không có thêm thông tin về việc kiểm nghiệm này. Cũng nhằm để việc thông tin được rõ ràng, phóng viên đã gửi nội dung trao đổi đến Hayat Kimya Việt Nam nhưng gần 1 năm trôi qua, không nhận được phản hồi từ công ty này.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!