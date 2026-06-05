Đề nghị phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER

(Ngày Nay) - Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký trên hệ thống.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa gửi văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các hiệp hội ngành hàng nông sản, thực phẩm phổ biến tài liệu dịch hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER (nền tảng quản lý doanh nghiệp thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc) giúp doanh nghiệp thực phẩm thực hiện thủ tục xuất khẩu vào Trung Quốc.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông tin về văn bản số 367/SPS-BNNMT ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phổ biến Bản dịch tiếng Việt: Sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đăng ký đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài của Tổng cục Hải quan Trung Quốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các hiệp hội ngành hàng nông sản, thực phẩm.

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký trên hệ thống.

Bộ tài liệu hướng dẫn các nội dung liên quan đến đăng ký mới, sửa đổi thông tin, gia hạn, hủy đăng ký và tra cứu hồ sơ của doanh nghiệp trên hệ thống CIFER (nền tảng quản lý doanh nghiệp thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc).