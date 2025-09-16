Bliss mang Gelato chuẩn Ý đến thủ đô

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình “Bắc tiến” của Bliss, mang gelato chuẩn Ý đến gần hơn với cộng đồng yêu ẩm thực tại thủ đô.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho thực khách Hà Nội không chỉ là những viên gelato dẻo mịn đúng chuẩn Ý, mà còn là một phong cách sống tinh tế. Lotte Tây Hồ là điểm đến lý tưởng để khách hàng khám phá, tận hưởng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Bliss”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Ngay trong ngày đầu khai trương, cửa hàng đã đón hàng trăm lượt khách tới thưởng thức, tạo nên không khí sôi động và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Chị Minh Anh, một thực khách đến từ khu vực Cầu Giấy, chia sẻ: “Tôi thật sự ấn tượng với kem ở đây bởi độ dẻo mịn, ít ngọt, vị trái cây rõ rệt và tự nhiên. Ăn một muỗng tôi đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với các loại kem thông thường, giống hệt trải nghiệm gelato tôi từng có khi đi du lịch ở Ý”.

Ngay cả Ninh Tito, một hot Tiktoker có tiếng tại Hà Nội cũng đã tới “check in” và hồ hởi nói: “Ngày xưa, muốn ăn Bliss phải vào tận Sài Gòn, giờ thì không cần nữa rồi, thèm là chạy ngay ra Lotte Tây Hồ cạnh nhà mình ăn cho đã đời, quá là tuyệt vời luôn”.

Ra mắt từ năm 2020, chỉ sau hơn 5 năm, Bliss đã nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong trong việc định nghĩa gelato tại Việt Nam. Khác với nhiều dòng kem khác, gelato của Bliss có hàm lượng sữa tươi cao, được chế biến theo công nghệ đánh và ủ đặc biệt, giúp tạo nên kết cấu dẻo mịn, đậm vị. Khi thưởng thức, thực khách không bị lấn át bởi đường hay chất béo, mà thay vào đó là sự tinh khiết, thanh ngọt tự nhiên từ nguồn nguyên liệu tinh tuyển.

Bên cạnh đó, Bliss không ngừng sáng tạo và phát triển công thức riêng từ nguyên liệu thô nhằm kiểm soát chất lượng tốt nhất. Thương hiệu theo đuổi triết lý “hàng thủ công cao cấp”, trong đó, từng công đoạn chế biến đều được chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận. Đơn cử, phần xốt ớt, linh hồn của các vị “signature” của “nhà” Bliss (như me muối ớt hay xoài muối ớt) được rim chậm hàng giờ với sự kết hợp của bốn loại ớt khác nhau để tạo nên sắc đỏ au, hương thơm lừng, vị đậm đà mà không cay nồng. Hay các loại topping hạnh nhân, macca, dừa khô,… tất cả đều được Bliss rang sấy thủ công, nghiền hoặc cắt lát để giữ nguyên độ giòn rụm, hòa quyện cùng nền kem mượt mà. Chính sự nỗ lực này nhằm tôn vinh từng nốt hương vị nguyên bản, mang lại trải nghiệm khó quên cho thực khách.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật, Bliss còn kiên định với tiêu chí ủng hộ nông sản Việt. Nguyên liệu phần lớn đến từ những nông trại chất lượng cao trên khắp cả nước như: vani từ Gia Lai , dâu tây Nagare giống từ vùng Hokkaido được trồng tại Đà Lạt, sầu riêng Dona trồng tại Việt Nam… Đặc biệt, nguồn sữa tươi được lấy từ cao nguyên Mang Yang (Gia Lai) – vùng đất có khí hậu trong lành, đàn bò khỏe mạnh cho ra dòng sữa giàu dinh dưỡng, đã làm nên nền kem sánh mịn và đậm đà đặc trưng của Bliss.

Nhân dịp khai trương cửa hàng Lotte Tây Hồ, Bliss cũng gửi đến khách hàng loạt ưu đãi đặc biệt như một lời tri ân. Với hóa đơn từ 70.000 đồng, khách hàng nhận ngay sticker gấu đáng yêu. Hóa đơn từ 240.000 đồng được tặng thêm ly thủy tinh gấu tinh tế. Đặc biệt, với đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ sở hữu túi Canvas Bliss vô cùng thời trang và tiện dụng. Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này chính là cách Bliss đồng hành cùng thực khách trong từng khoảnh khắc thưởng thức gelato chuẩn Ý.

Trong lần “Bắc tiến” này, thương hiệu sẽ giới thiệu menu hơn 20 hương vị độc đáo, từ các vị kinh điển như sô-cô-la Việt Nam , vani, pistachio cho đến các bản phối giàu bản sắc Việt như: sầu riêng Dona, cà phê hoa muối, me muối ớt, xoài muối ớt… Mỗi hương vị đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để đạt sự cân bằng tinh tế, mang đến cảm giác vừa quen vừa lạ, đánh thức vị giác và khơi gợi sự tò mò cho thực khách. Không gian cửa hàng hiện đại, sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, được thiết kế để khách hàng dừng chân, tận hưởng và chia sẻ trải nghiệm. Bao bì sản phẩm cũng được đầu tư kỹ lưỡng, tinh tế và hiện đại, góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng yêu thích Bliss.

“Việc mở cửa hàng tại Lotte Tây Hồ là bước đi chiến lược, đưa Bliss đến gần hơn với khách hàng Hà Nội, đồng thời tạo nền tảng để thương hiệu tiếp tục mở rộng mạng lưới trong tương lai. Chúng tôi mong muốn mỗi lần thưởng thức gelato không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực, mà còn là một món quà cảm xúc, chứa đựng sự tinh tế, tỉ mỉ và niềm tự hào về nguyên liệu quê nhà được hòa quyện cùng kỹ thuật của nước Ý”, đại diện Bliss cho biết.

Hãy đến trải nghiệm cửa hàng Bliss tại địa chỉ:

Lotte Mall Tây Hồ 683 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Shophouse Tầng G, mặt Lạc Long Quân cạnh lối thang cuốn xuống Thuỷ cung (LOTTE Aquarium) đối diện cổng xe ra số 1.