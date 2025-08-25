Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

(Ngày Nay) - Ngày 22 tháng 08 năm 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood chính thức công bố Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Cây cầu là “món quà tri ân” mà Nutifood dành tặng người tiêu dùng cả nước và người dân Sài Gòn - TP.HCM nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

Hạng mục “Cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép” thuộc Gói thầu xây lắp số 2 – Thi công xây dựng cầu chính, có vai trò quyết định trong việc hình thành phần kết cấu chịu lực chủ đạo của công trình, cần đạt độ bền vững, an toàn và chính xác theo thiết kế. Kết cấu thép hoàn thiện sẽ là nền tảng để triển khai các hạng mục tiếp theo, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. Qua tuyển chọn các đơn vị có năng lực tốt nhất về thi công kết cấu thép, Nutifood đã lựa chọn Tập đoàn Đại Dũng thực hiện nhiệm vụ này.

Đại diện đơn vị trúng thầu, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, chia sẻ: “Được giao thực hiện nhịp chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, với chúng tôi, đây là một vinh dự lớn. Chúng tôi cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và tiến độ thi công. Đây cũng là niềm tự hào và động lực lớn để chúng tôi tiếp tục khẳng định năng lực, giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về kết cấu thép, cơ khí chế tạo tại Việt Nam và khu vực. Thay mặt Tập đoàn Đại Dũng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Lãnh đạo Thành phố và Quý Lãnh đạo Nutifood vì sự tin tưởng, ủng hộ chúng tôi cùng đồng hành trong dự án này”.

Được biết đến như một trong những đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực kết cấu thép và cơ khí chế tạo của Việt Nam, Tập đoàn Đại Dũng đã ghi dấu ấn tại hơn 60 quốc gia với hàng loạt công trình quy mô như: Tòa nhà Nihonbashi - công trình xanh biểu tượng của Tokyo, Fehmarnbelt Fixed Link - đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, Powerhouse Parramatta - công trình biểu tượng của Úc, Trung tâm Khoa học Misk Ilmi – công trình biểu tượng hiện đại về kiến trúc và giáo dục của Ả Rập Xê Út, Sân vận động Lusail - công trình biểu tượng của Qatar, Shiplift - hệ thống sàn nâng lớn nhất phục vụ quân đội Mỹ với công nghệ mới nhất,…Trong nước, Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị được lựa chọn cho các dự án quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như: Hòa Phát - Nhà kho khẩu độ vượt nhịp 170m lớn nhất Việt Nam, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Cổ Loa - Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới,…Năng lực của Đại Dũng còn được minh chứng thông qua nhiều cây cầu đẹp như: Mikazuki (Đà Nẵng), Ánh Trăng Thương Cảng (Hội An), cầu số 19 (Thủ Thiêm)…

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có vị trí rất đặc biệt, không chỉ có nghĩa về kiến trúc, về cảnh quan nằm mà còn nằm ngay tại khu vực trung tâm, chắc chắn khi hoàn thành sẽ trở thành một biểu tượng mới của thành phố. Và một trong những điểm nhấn quan trọng chính là kết cấu bằng thép và không gian hình học lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Đây được xem như ‘trái tim’ của công trình cầu đi bộ, một công trình đặc biệt về kỹ thuật. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín quốc tế, tôi tin tưởng rằng Đại Dũng sẽ hoàn thành xuất sắc hạng mục này, góp phần đưa cây cầu thành điểm nhấn văn hóa, kiến trúc tầm khu vực. Tôi cũng xin cảm ơn chân thành công ty Nutifood, nhà tài trợ cho dự án cũng như các đơn vị tham gia dự án đã hết sức nỗ lực, trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện công trình này”.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước, một biểu tượng thân thuộc, gần gũi của vùng đất phương Nam, cầu đi bộ hứa hẹn trở thành một dấu ấn mới, biểu tượng mới của thành phố mang tên Bác. Chính vì vậy, Nutifood đã đặt ra tiêu chí và lựa chọn nhà thầu vô cùng khắt khe, từ uy tín, kinh nghiệm, năng lực thi công đến cung cấp vật liệu để thực hiện công trình đầy ý nghĩa này.

Cùng với Tập đoàn Đại Dũng, Nutifood cũng đang triển khai chọn lựa đối tác tiếp theo cho phần 2 của Gói thầu xây lắp số 2 – Thi công xây dựng phần dưới của cầu chính, phần cuối cùng trong 3 hạng mục chính của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Trước đó, Nutifood cũng đã ký kết cùng Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) triển khai gói thầu xây lắp số 1 – xây dựng đường và cầu dẫn hai bên bờ sông.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2026, sau một năm kể từ ngày khởi công của dự án cầu đi bộ.

Với sự đồng hành của các đối tác hàng đầu từ Nhật Bản trong thiết kế và tư vấn kỹ thuật, công ty xây dựng uy tín CC1, nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép chất lượng như Đại Dũng, cùng sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo Thành phố, Nutifood cam kết nỗ lực tối đa để đưa công trình cầu đi bộ về đích đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.