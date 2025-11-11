BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan

Consumentenbond dẫn các nghiên cứu cho thấy BMW đã cài đặt phần mềm có chức năng làm giảm lượng khí thải nitơ trong quá trình thử nghiệm. Theo hiệp hội này, trong điều kiện lái xe bình thường, các phương tiện này lại có mức khí thải cao đáng báo động. Vụ kiện liên quan đến tất cả các xe ô tô diesel của BMW và MINI được bán trên thị trường Hà Lan trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2009 đến ngày 1/9/2019.

Bà Sandra Molenaar, người đứng đầu Consumentenbond, nhấn mạnh BMW phải chịu trách nhiệm về việc này và phải bồi thường cho những người tiêu dùng mà công ty đã lừa dối. Về phía BMW, người phát ngôn của hãng cho biết công ty đã biết được thông tin về vụ kiện thông qua truyền thông nhưng chưa nhận được bất cứ khiếu nại trực tiếp nào.

Ngoài Consumentenbond, một nhóm khác có tên Car Claim cũng khởi kiện BMW. Nhóm này kêu gọi BMW thu hồi các chiếc xe bị ảnh hưởng, tiến hành nâng cấp đền bù, đồng thời bồi thường cho các tài xế hiện tại và trước đây của những phương tiện này. Ông Guido van Woerkom, Chủ tịch Car Claim kêu gọi BMW tham gia thảo luận để đạt được một giải pháp công bằng.

Đây là một diễn biến mới trong vụ bê bối khí thải kéo dài được gọi là "dieselgate", đã ảnh hưởng đến nhiều nhà sản xuất ô tô nổi tiếng toàn cầu. Vụ bê bối bùng phát lần đầu vào tháng 9/2015 khi Volkswagen thừa nhận lắp đặt phần mềm để gian lận các bài kiểm tra khí thải.

Tháng 2/2019, các công tố viên Đức đã phạt BMW 8,5 triệu euro (tương đương 9,8 triệu USD vào thời điểm đó) vì một số xe diesel sản sinh ra khí thải độc hại cao hơn mức cho phép. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết vi phạm này là do sai sót chứ không phải do gian lận có chủ đích.

PV
Hà Lan BMW gian lận khí thải

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Công bố Trang thông tin điện tử về bầu cử
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.