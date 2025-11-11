BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan

(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.

Consumentenbond dẫn các nghiên cứu cho thấy BMW đã cài đặt phần mềm có chức năng làm giảm lượng khí thải nitơ trong quá trình thử nghiệm. Theo hiệp hội này, trong điều kiện lái xe bình thường, các phương tiện này lại có mức khí thải cao đáng báo động. Vụ kiện liên quan đến tất cả các xe ô tô diesel của BMW và MINI được bán trên thị trường Hà Lan trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2009 đến ngày 1/9/2019.

Bà Sandra Molenaar, người đứng đầu Consumentenbond, nhấn mạnh BMW phải chịu trách nhiệm về việc này và phải bồi thường cho những người tiêu dùng mà công ty đã lừa dối. Về phía BMW, người phát ngôn của hãng cho biết công ty đã biết được thông tin về vụ kiện thông qua truyền thông nhưng chưa nhận được bất cứ khiếu nại trực tiếp nào.

Ngoài Consumentenbond, một nhóm khác có tên Car Claim cũng khởi kiện BMW. Nhóm này kêu gọi BMW thu hồi các chiếc xe bị ảnh hưởng, tiến hành nâng cấp đền bù, đồng thời bồi thường cho các tài xế hiện tại và trước đây của những phương tiện này. Ông Guido van Woerkom, Chủ tịch Car Claim kêu gọi BMW tham gia thảo luận để đạt được một giải pháp công bằng.

Đây là một diễn biến mới trong vụ bê bối khí thải kéo dài được gọi là "dieselgate", đã ảnh hưởng đến nhiều nhà sản xuất ô tô nổi tiếng toàn cầu. Vụ bê bối bùng phát lần đầu vào tháng 9/2015 khi Volkswagen thừa nhận lắp đặt phần mềm để gian lận các bài kiểm tra khí thải.

Tháng 2/2019, các công tố viên Đức đã phạt BMW 8,5 triệu euro (tương đương 9,8 triệu USD vào thời điểm đó) vì một số xe diesel sản sinh ra khí thải độc hại cao hơn mức cho phép. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết vi phạm này là do sai sót chứ không phải do gian lận có chủ đích.