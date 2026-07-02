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Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu từ đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ.
Điểm kinh doanh xăng dầu của của Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Điểm kinh doanh xăng dầu của của Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trước diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động tạo nguồn, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố như thông tin tích cực từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhiều tàu chở dầu đã lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, trong khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm theo từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Để chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công Thương phân giao, bảo đảm cả về số lượng và chủng loại; đồng thời thực hiện đúng kế hoạch tổng nguồn theo quý đã đăng ký.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối cần chủ động dự báo diễn biến thị trường, xây dựng phương án ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu; thực hiện nghiêm quy định về dự trữ xăng dầu để bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối trong những tháng cuối năm và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường trong mọi tình huống.

Đối với toàn bộ hệ thống phân phối, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tập trung nguồn lực bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu trên địa bàn có hệ thống phân phối, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa như Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang.

Đặc biệt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ.

Trong mọi tình huống, các thương nhân phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn hàng, các thương nhân được yêu cầu chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận hài hòa trong hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động cung ứng ổn định; đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để bảo đảm hoạt động bán hàng diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Để bảo đảm các chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối; giám sát việc nhập khẩu, mua xăng dầu từ các nhà máy sản xuất trong nước cũng như việc thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định. Các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV
Bộ Công Thương xăng dầu

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