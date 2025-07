Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(Ngày Nay) - Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 21.790 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm tăng thêm 0,4 điểm phần trăm.

(Ngày Nay) - Sun Life Châu Á (Sun Life Asia) vừa công bố Chỉ số Khả năng Ổn định Tài chính 2025 lần thứ hai với chủ đề Cân bằng nhu cầu hiện tại và mục tiêu tương lai (Sun Life Asia Financial Resilience Index: Balancing today’s needs and tomorrow’s goals), cung cấp cái nhìn toàn diện về cách người dân tại các quốc gia trong khu vực đang quản lý tài chính cá nhân trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.