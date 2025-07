Bộ Quốc phòng Việt Nam mời 5 nước cử lực lượng tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 2/9

Đây là thông tin tại cuộc họp diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội, do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị để triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay, phía Cuba đã phản hồi thư mời, cho biết Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Lào và Campuchia cũng cho biết ủng hộ chủ trương cử lực lượng sang tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm theo lời mời của phía Việt Nam.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam mời 5 quốc gia cử lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm là hoạt động thể hiện tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước của Việt Nam.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (tháng 4/2025), nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã cử quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.

* Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị để triển khai xây dựng tượng đài chiến sĩ các nước đã giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm tưởng nhớ, tri ân chuyên gia và quân nhân các nước đã tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Theo đó, công trình tưởng niệm bao gồm: Một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng, do Việt Nam sáng tác; tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô/Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba chất liệu bằng đồng, do các nước phác thảo và thi công, hoặc do phía Việt Nam thi công theo đề nghị của từng nước; bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công. Xung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, hoàn thành cụm tượng đầu tiên trước ngày 15/8, khu vực đường vào và khuôn viên trung tâm, nơi trưng bày tượng cần hoàn thành trước ngày 10/8.