Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới (Ngày Nay) - Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

Liệu Trung Quốc có thể trở thành "chìa khóa" cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine? (Ngày Nay) - Cuộc chiến Nga – Ukraine kéo dài cho thấy Trung Quốc có thể là chìa khóa cho một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải Mỹ hay EU.

Hà Nội kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú (Ngày Nay) - Trước thông tin phản ánh việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh có dấu hiệu “phù phép” rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch rồi cung ứng cho một số trường học ở Thủ đô, các cơ quan chức năng của thành phố đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Người dân châu Âu có nguy cơ thiếu thuốc thiết yếu (Ngày Nay) - Người dân Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ thiếu thuốc, kể cả kháng sinh thông dụng và các phương pháp điều trị thiết yếu, do tình trạng khan hiếm nguồn cung ngày càng trầm trọng. Đây là cảnh báo vừa được Tòa Kiểm toán châu Âu đưa ra trong báo cáo công bố ngày 17/9.

Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý (Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, tài chính, y tế, giao thông, đến giáo dục và thương mại điện tử. Tuy nhiên, nếu không được tiếp cận và ứng dụng đúng cách, AI cũng có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho người dùng.

Việt Nam muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Australia (Ngày Nay) - Việt Nam đề nghị hai bên tích cực phối hợp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trừng phạt Nga: Áp lực từ Mỹ phơi bày sự chia rẽ với EU (Ngày Nay) - Chính quyền Trump đẩy châu Âu vào thế khó xử với yêu cầu mạnh tay, trong khi EU vẫn phụ thuộc năng lượng Nga và ngần ngại các biện pháp gây rủi ro kinh tế.

Học sinh Chu Văn An sáng chế máy gieo hạt tự động, kiến tạo nông nghiệp tương lai (Ngày Nay) - Với khát khao ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo, hai học sinh lớp 12I2, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Phạm Nhật Long và Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch đã xuất sắc nghiên cứu, cải tiến thành công máy gieo hạt thủ công thành một thiết bị bán tự động thông minh, thân thiện với môi trường, hứa hẹn góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp Việt Nam.

Đảng ủy Chính phủ quán triệt quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (Ngày Nay) - Sáng 18/9, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.