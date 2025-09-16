Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc mời nghệ sỹ, vận động viên tham gia dạy học

(Ngày Nay) - Các nhà trường cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn về nhu cầu mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên và phải có sự đồng thuận của các lực lượng tham gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 5215/BGDĐT-GDPT hướng dẫn mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông.

Theo công văn, đối với các môn học, hoạt động giáo dục quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông được tổ chức dạy học vào buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề bảo đảm kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học, hoạt động giáo dục và đáp ứng được yêu cầu cần đạt theo quy định.

Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa… được tổ chức vào buổi 2, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Các nhà trường cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn về nhu cầu mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên và phải có sự đồng thuận của các lực lượng tham gia. Khi hợp đồng phải trao đổi, thống nhất về quan điểm, nội dung, chương trình, phương pháp, tác phong sư phạm, nội quy, quy chế của ngành, của cơ sở giáo dục và bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên theo quy định; có cơ chế phối hợp và cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch, đảm bảo triển khai hiệu quả, ổn định, bền vững.

Các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên, cần có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý nhà trường ưu tiên mời 4 nhóm chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên được ưu tiên mời gồm: chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành, có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan, có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận; nghệ nhân, nghệ sỹ đã đạt các danh hiệu do nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên… có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận; huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao, có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo; vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Về tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng ngân sách Nhà nước theo dự toán được phê duyệt đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp. Việc chi trả phải công khai, minh bạch và thực hiện theo hợp đồng lao động, đảm bảo quy định của pháp luật, trong đó quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, thời gian thực hiện và thù lao (nếu có).

Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chủ động tham mưu với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, chính sách đãi ngộ cho chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên được mời phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với các cơ quan, đơn vị văn hóa, nghệ thuật, thể thao, đoàn thể, chính quyền địa phương để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng mô hình triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng tại địa phương; tổ chức tập huấn những kỹ năng sư phạm cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh theo cấp học cho đội ngũ này trước khi tham gia giảng dạy.

Công văn cũng hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các quy trình nghiệp vụ để thực hiện mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên theo cơ chế đồng giảng và thỉnh giảng để bảo đảm quy tắc ứng xử, an toàn và đạt chất lượng, hiệu quả. Trong đó, các nhà trường cần phải khảo sát nhu cầu thực tế của học sinh, cha mẹ học sinh và xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch dạy học cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để ký kết hợp đồng và có trách nhiệm thông báo công khai đến cha mẹ học sinh các khoản thu - chi liên quan đến việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn này là cơ sở để huy động người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, bảo đảm nguồn lực thực hiện thường xuyên, ổn định và lâu dài.

Việc ban hành công văn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó yêu cầu “giáo dục đảm bảo hài hòa giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu; phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, các giá trị truyền thống của dân tộc”. Đây cũng là hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh, trong đó xác định mục tiêu của việc dạy học 2 buổi/ngày là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bổ ích, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.