Bộ Y tế: Trực 24/24h, không để gián đoạn cấp cứu, điều trị trong bão số 10

(Ngày Nay) - Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ và chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp.
Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão Bualoi (bão số 10).

Để chủ động ứng phó với bão Bualoi, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Các đơn vị y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trong trường hợp bão ảnh hưởng đến đất liền, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị cung cấp điện dự phòng để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra. Sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Các đơn vị y tế tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm trong và sau bão, lũ.

