Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh

(Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn cung thiết bị y tế, xử lý thủ tục nhanh chóng và kiểm soát giá cả để phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả.

Ngày 24/4, Bộ Y tế thông tin, trong bối cảnh tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế cần chủ động rà soát, cập nhật tình hình, diễn biến thị trường cung ứng thiết bị y tế; phân tích nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng theo từng nhóm thiết bị y tế thiết yếu; xây dựng phương án ứng phó, điều tiết chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo nguồn cung thiết bị y tế ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc đứt gãy cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế đẩy nhanh tiến độ cấp phép, giải quyết hồ sơ; khẩn trương xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thời gian thẩm định, không để ách tắc nguồn cung; tuyệt đối không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn của chuỗi cung ứng thiết bị y tế. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý giá thiết bị y tế, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng giá hoặc tăng giá thiết bị y tế bất hợp lý.

Đối với Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế yêu cầu chủ động phối hợp với Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị y tế; đẩy nhanh thời gian đánh giá thử nghiệm, kiểm định, đánh giá phù hợp, bảo đảm đúng quy định, không làm chậm tiến độ cấp phép, lưu hành.

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm sử dụng tương đương, thay thế đối với thiết bị y tế khó nhập khẩu hoặc có nguy cơ đứt gãy nguồn cung; hướng dẫn các cơ sở y tế trong việc lựa chọn, sử dụng thiết bị bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện rà soát, đánh giá tình trạng thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, khả năng cung ứng và nhu cầu sử dụng; xác định sớm nguy cơ thiếu hụt để chủ động xây dựng phương án điều phối, điều tiết thiết bị, vật tư trên địa bàn; đặc biệt là các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ cấp cứu, hồi sức, phòng chống dịch bệnh.

Các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá, kinh doanh thiết bị y tế; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc tăng giá thiết bị y tế bất hợp lý trên địa bàn.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chủ động rà soát tình hình sử dụng thiết bị y tế tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án phù hợp, đặc biệt đối với các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Xây dựng phương án sử dụng thiết bị thay thế, điều chuyển nội bộ khi cần thiết; tăng cường bảo trì, bảo dưỡng để kéo dài thời gian sử dụng thiết bị y tế…