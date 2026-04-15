Đề xuất phân cấp thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Theo dự thảo, phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cho Cục Bảo trợ xã hội:

1. Rà soát, thống kê đánh giá thực trạng nhà chung cư; công trình công cộng chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật theo từng loại công trình, hướng dẫn phương pháp, chỉ tiêu giám sát đánh giá việc thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

2. Quản lý thống nhất việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 45 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30/8/2024 của Chính phủ về công tác xã hội.

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và xây dựng mô hình điểm cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 49 Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch về phòng, chống mại dâm theo quy định tại Điều 32 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm số 10/2003/PL-UBTVQH11 và khoản 5, khoản 6, khoản 9 Điều 25 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

6. Phối hợp với đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Công an hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hiện, báo cáo, cung cấp thông tin trường hợp có dấu hiệu mua bán người, mua bán bộ phận cơ thể người, thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 2, của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 86/2025/QH15.

7. Hướng dẫn về hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 2, của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 86/2025/QH15.

8. Hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 45 Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.

9. Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp sớm đối với nhóm có dấu hiệu bị mua bán quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 45 Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.

10. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành (Trừ kiểm tra chuyên ngành về phòng, chống mại dâm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm quy định tại khoản 3, điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm).

11. Trả lời kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong phạm vi chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.