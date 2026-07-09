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Chile để ngỏ khả năng tổ chức concert BTS

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 8/7, Bộ trưởng Thể thao Chile Natalia Duco cho biết 3 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Santiago vẫn có thể được thực hiện nếu đơn vị tổ chức bổ sung phương án kỹ thuật nhằm bảo vệ mặt cỏ của sân.
Ba đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Santiago vẫn có thể được thực hiện nếu đơn vị tổ chức bổ sung phương án kỹ thuật nhằm bảo vệ mặt cỏ của sân.
Ba đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Santiago vẫn có thể được thực hiện nếu đơn vị tổ chức bổ sung phương án kỹ thuật nhằm bảo vệ mặt cỏ của sân.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại Phủ Tổng thống La Moneda, bà Duco nhấn mạnh nếu nhà tổ chức trình được hồ sơ mới bảo đảm việc duy trì chất lượng mặt cỏ, Chính phủ sẽ chấp thuận cho sử dụng Sân vận động quốc gia để tổ chức các buổi hòa nhạc.

Trước đó, các nhà chức trách Chile thông báo hủy 3 buổi biểu diễn, dự kiến diễn ra vào ngày 14, 16 và 17/10. Cơ quan này khẳng định quyết định được đưa ra hoàn toàn dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, do sân khấu 360 độ mà đơn vị tổ chức dự kiến lắp đặt có nguy cơ gây hư hại mặt cỏ, ảnh hưởng đến nhiều sự kiện quan trọng đã được lên lịch, trong đó có các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia và chương trình gây quỹ từ thiện Teletón 2026.

Bộ trưởng Duco bày tỏ sự cảm thông trước thất vọng của người hâm mộ BTS, song cho rằng trách nhiệm giải trình thuộc về đơn vị tổ chức vì đã mở bán vé trước khi địa điểm biểu diễn được phê duyệt chính thức. Bà cũng cho biết Chính phủ đã tạo thêm cơ hội để nhà tổ chức hoàn thiện hồ sơ và hiện đang chờ đề xuất mới.

Sau thông báo hủy chương trình, hàng nghìn người hâm mộ nhóm nhạc K-pop thành công nhất trong lịch sử đã xuống đường tại Santiago và nhiều thành phố khác để phản đối. Nếu được tổ chức, đây sẽ là lần đầu tiên BTS trở lại Chile sau hơn một thập kỷ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ tại khu vực Mỹ Latinh.

PV
BTS Chile

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