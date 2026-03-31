BTS càn quét các bảng xếp hạng Billboard

(Ngày Nay) - Sáng 31/3 (giờ Việt Nam), bảng xếp hạng Billboard Hot 100 chính thức được công bố. Ca khúc chủ đề Swim trong album mới nhất của BTS – ARIRANG, lập tức leo thẳng lên vị trí No.1, trở thành bài hát thứ 7 của nhóm đứng đầu bảng xếp hạng danh giá nhất nước Mỹ.

Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của BTS trong kỷ nguyên nhạc số toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường quốc tế.

Không dừng lại ở đó, với album ARIRANG và ca khúc chủ đề Swim, BTS thực sự càn quét toàn bộ bảng xếp hạng quan trọng của BTS khi đồng loạt giữ vị trí No.1 trong cùng một tuần, bao gồm Billboard Hot 100, Billboard 200, Billboard Artist 100, Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S., Digital Song Sales, World Digital Song Sales, Top Album Sales và Vinyl Albums. Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu, chưa từng có nghệ sĩ châu Á nào đạt được trước đó.

Ở quy mô toàn cầu, BTS tiếp tục đạt kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên tiên trong lịch sử chiếm trọn toàn bộ 10 vị trí đầu tiên của Billboard Global Excl. U.S., thể hiện sức ảnh hưởng áp đảo trên thị trường quốc tế.

Đồng thời, BTS cũng chính thức giữ kỷ lục là nghệ sĩ có nhiều ca khúc đạt No.1 nhất trong lịch sử Billboard Global 200 với 8 bài, vượt qua loạt tên tuổi lớn như Taylor Swift (6), Bad Bunny (5), Ariana Grande (4) hay nhóm các nghệ sĩ cùng đạt 3 ca khúc No.1 như Olivia Rodrigo, Drake, Jung Kook, Bruno Mars, BLACKPINK và Harry Styles.

Một cột mốc khác tiếp tục được thiết lập khi BTS trở thành nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử, cùng với Taylor Swift, có tới 9 ca khúc cùng lúc nằm trong Top 10 Billboard Global 200. Thành tích này phản ánh mức độ thống trị gần như tuyệt đối của nhóm trên các nền tảng nghe nhạc toàn cầu trong tuần phát hành. Tại thị trường Mỹ, album ARIRANG giúp BTS tạo nên kỷ lục mới khi có tới 13 ca khúc cùng lọt vào Billboard Hot 100. Con số này thậm chí vượt qua tổng số lần lọt Hot 100 trong toàn bộ sự nghiệp của bất kỳ nghệ sĩ Kpop nào khác cộng lại, cho thấy quy mô ảnh hưởng vượt xa mặt bằng chung của thị trường.

Những con số ấn tượng trên bảng xếp hạng phản ánh trực tiếp sức nóng của màn comeback với album ARIRANG sau khi tất cả các thành viên xuất ngũ. Album gồm 14 ca khúc với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất quốc tế, bên cạnh đó các thành viên cùng tham gia vào quá trình sản xuất album.

Trên các nền tảng nhạc số quốc tế, BTS tiếp tục cho thấy khả năng thống trị vượt trội. ARIRANG trở thành album Kpop có lượt stream ngày đầu cao nhất lịch sử trên Spotify, đồng thời toàn bộ 14 ca khúc trong album chiếm trọn top 14 Spotify Daily Top Songs Global ngay trong ngày 21/3. Nhóm cũng đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ hàng đầu tại 70 quốc gia, trong khi trên Apple Music, ARIRANG là album Kpop được nghe nhiều nhất trong ngày đầu tiên trên phạm vi toàn cầu. Trên iTunes, album nhanh chóng đạt No.1 tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ sau 24 giờ phát hành. Đáng chú ý, tại thị trường Đức, BTS trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử đồng thời giữ vị trí No.1 bảng xếp hạng album và single trong cùng một tuần với ARIRANG và Swim.

Ở thị trường nội địa, sức ảnh hưởng của BTS cũng không có dấu hiệu suy giảm. Swim nhanh chóng đạt No.1 Melon Top 100 chỉ sau vài giờ phát hành và duy trì vị trí dẫn đầu, trong khi các ca khúc còn lại trong album đồng loạt lọt Top 20. Về doanh số, album ARIRANG phá kỷ lục Hanteo với 3,98 triệu bản bán ra trong ngày đầu tiên, và đạt tổng doanh số tuần đầu 4,17 triệu bản - tiếp tục phá vỡ chính kỷ lục của nhóm.

Không chỉ dừng lại ở nhạc số và doanh số, hiệu ứng truyền thông từ màn trở lại này cũng đạt quy mô toàn cầu. Buổi hòa nhạc miễn phí “Arirang” diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) ngày 21/3 thu hút sự chú ý lớn, với 18,4 triệu lượt xem trực tuyến trên Netflix, đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình không nói tiếng Anh trên nền tảng này. Bên cạnh đó, bộ phim tài liệu BTS: The Return phát hành ngày 27/3 cũng nhanh chóng tạo được sức hút trên các bảng xếp hạng nội dung số.

Với loạt thành tích trải dài từ nhạc số, doanh số đến bảng xếp hạng quốc tế, BTS tiếp tục cho thấy vị thế "nhóm nhạc lớn nhất thế giới" gần như không có đối thủ trong bối cảnh hiện tại.