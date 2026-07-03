Bức thư đắt giá nhất thế giới trị giá hơn 5 triệu USD

(Ngày Nay) - Được viết cách đây gần 180 năm, một bức thư có nội dung hết sức bình thường lại trở thành hiện vật bưu chính đắt giá nhất thế giới.

Theo trang Oddity Central (Anh), nếu chỉ đọc nội dung, “Bức thư Bordeaux” (Bordeaux Letter) dường như không có gì đáng chú ý. Đó chỉ là thư từ trao đổi giữa các đối tác kinh doanh về việc giao nhận và tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, đối với giới sưu tập tem, đây lại là một trong những hiện vật nổi tiếng và giá trị nhất trong lịch sử bưu chính thế giới.

Ngày 4/10/1847, ông Edward Francis, một thương nhân rượu vang tại thành phố Port Louis – thủ phủ của thuộc địa Mauritius thuộc Anh khi đó – gửi thư cho các đối tác ở thành phố Bordeaux (Pháp), thông báo đã nhận đủ 48 thùng rượu vang và bán được gần 1/3 số hàng.

Để gửi lá thư này, ông Francis sử dụng hai con tem có mệnh giá rất nhỏ vào thời điểm đó. Gần hai thế kỷ sau, chính chúng lại trở thành những báu vật được định giá lên tới hàng triệu USD.

Điểm đặc biệt của phong bì là sự xuất hiện đồng thời của hai mẫu tem huyền thoại: Mauritius Blue và Mauritius Pink. Trong đó, Mauritius Blue từ lâu đã được xem là một trong những con tem quý hiếm và đắt giá nhất từng được phát hành. Việc cả hai phiên bản gốc cùng xuất hiện trên một bức thư đã đưa "Bức thư Bordeaux" trở thành bức thư đắt giá nhất thế giới, với giá trị ước tính vượt 5 triệu USD.

Ít ai ngờ rằng, nguồn gốc của hai con tem nổi tiếng này lại bắt đầu từ một sai sót trong quá trình chế tác. Năm 1847, người thợ khắc đã ghi dòng chữ “Post Office” (Bưu điện) bên cạnh chân dung Nữ hoàng Victoria thay vì “Post Paid” (Đã trả cước) theo thiết kế ban đầu.

Trước khi lỗi được phát hiện và sửa chữa, khoảng 500 con tem đã được in và phát hành. Đến nay, theo giới sưu tập, trên thế giới chỉ còn 27 bản tồn tại, gồm 12 tem màu xanh (Mauritius Blue) và 15 tem màu hồng (Mauritius Pink). Chính sự khan hiếm này khiến chúng được coi là những “báu vật” của giới sưu tập tem.

Đối với các bản Mauritius Blue còn nguyên vẹn, chưa từng được đóng dấu bưu điện, giá trị hiện được ước tính từ khoảng 11,4 - 17 triệu USD. Tuy nhiên, do số lượng quá ít và hiếm khi được đưa ra thị trường, các hiện vật này gần như không có cơ hội đổi chủ.

Riêng “Bức thư Bordeaux” được đấu giá lần gần nhất vào năm 1993. Kể từ đó đến nay, hiện vật vẫn thuộc sở hữu của một nhà sưu tập giấu tên ở Singapore, tiếp tục giữ danh hiệu là bức thư có giá trị cao nhất từng được biết đến trên thế giới.