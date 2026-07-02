UNESCO hỗ trợ Sudan tăng cường cơ hội học tập thay thế cho trẻ em ngoài nhà trường

(Ngày Nay) - UNESCO, phối hợp với Bộ Giáo dục Sudan, Hội đồng Quốc gia về Xóa mù chữ và Giáo dục Người lớn (NCLAE) cùng Trung tâm Quốc gia về Chương trình giảng dạy và Nghiên cứu Giáo dục (NCCER), đã tổ chức hội thảo quốc gia nhằm rà soát và điều chỉnh Chương trình Học tập Tăng tốc (Accelerated Learning Programme - ALP) dành cho trẻ em ngoài nhà trường.

Hội thảo quy tụ hơn 25 chuyên gia giáo dục cùng đại diện các cơ quan nhà nước, đối tác phát triển và các tổ chức chuyên môn, với mục tiêu nâng cao chất lượng, tính phù hợp và sự công nhận của các mô hình học tập thay thế tại Sudan. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ Bộ Giáo dục Sudan mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho những trẻ em bị gián đoạn việc học, giúp các em tiếp tục học tập thông qua các lộ trình được quốc gia công nhận.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Giáo dục Sudan, Tiến sĩ Tohami Alzain Hajar, nhấn mạnh việc rà soát Chương trình Học tập Tăng tốc sẽ góp phần trực tiếp thực hiện các ưu tiên của Bộ, bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục an toàn, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho trẻ em ngoài nhà trường và học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Ông cho biết hiện vẫn còn hàng triệu trẻ em Sudan không được đến trường và kỳ vọng hội thảo sẽ tạo ra những cơ sở khoa học cần thiết để hoàn thiện các kế hoạch giải quyết thách thức này, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, trong đó có tình trạng trẻ em gái bỏ học với tỷ lệ cao hơn trẻ em trai.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố hệ thống giáo dục phi chính quy, bao gồm việc xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy trong các chương trình giáo dục thay thế.

Đại diện Hội đồng Quốc gia về Xóa mù chữ và Giáo dục Người lớn, Tổng Thư ký Rabab Mohamed Alzain đánh giá việc cải cách hệ thống giáo dục chính quy của Sudan đặt ra trách nhiệm lớn đối với tất cả các bên liên quan. Theo bà, hội thảo do UNESCO hỗ trợ không chỉ là hoạt động mang tính kỹ thuật mà còn là một quá trình chiến lược nhằm bảo đảm Chương trình Học tập Tăng tốc phù hợp với cấu trúc giáo dục mới và đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập của trẻ em ngoài nhà trường.

Trong khi đó, Giám đốc NCCER Muawiya Gashi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát toàn diện về mặt học thuật và sư phạm đối với Chương trình Học tập Tăng tốc cũng như các chương trình học tập thay thế khác, nhằm bảo đảm sự thống nhất với Khung Chương trình Giáo dục Quốc gia và đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, thanh thiếu niên ngoài nhà trường.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Văn phòng kiêm Đại diện UNESCO tại Sudan Junaid Sorosh Wali tái khẳng định cam kết của UNESCO trong việc hỗ trợ Sudan phục hồi hệ thống giáo dục và bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm gián đoạn việc học của hàng triệu trẻ em, khiến nhu cầu hiện đại hóa các chương trình giáo dục thay thế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo ông, UNESCO mong muốn mang đến những kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế để hỗ trợ các ưu tiên của Bộ Giáo dục Sudan, trong đó ưu tiên hàng đầu hiện nay là đưa trẻ em trở lại trường học. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sudan trong xây dựng chính sách, chương trình giảng dạy và các lộ trình học tập nhằm bảo đảm không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Ông cũng cho biết sự hỗ trợ của UNESCO dựa trên kinh nghiệm toàn cầu về cải cách chương trình giáo dục, học tập suốt đời và giáo dục trong bối cảnh khủng hoảng, đồng thời vẫn bảo đảm các giải pháp được dẫn dắt bởi chính Sudan và phù hợp với điều kiện thực tế của quốc gia này.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã rà soát chương trình ALP hiện hành theo khung giáo dục mới của Sudan và thống nhất các mục tiêu học tập cho những môn học cốt lõi, môn học bổ trợ cũng như các hoạt động ngoại khóa ở chu kỳ học đầu tiên. Hội thảo cũng đề xuất áp dụng năm học linh hoạt kéo dài sáu tháng, khuyến khích các mô hình giảng dạy linh hoạt kết hợp ứng dụng công nghệ, đồng thời kiến nghị thành lập một ban kỹ thuật chung giữa NCCER và NCLAE để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chương trình ALP.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề xuất thành lập đội ngũ giáo viên chuyên trách cho chương trình ALP, xác định rõ tiêu chuẩn tuyển dụng, năng lực chuyên môn và yêu cầu đào tạo. Hội thảo cũng đặt nền móng cho cơ chế công nhận kết quả học tập thông qua việc xây dựng kỳ thi tốt nghiệp tiểu học riêng dành cho học viên của chương trình.

Theo UNESCO, hội thảo đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hệ thống giáo dục thay thế của Sudan, đồng thời góp phần triển khai Kế hoạch Giáo dục Chuyển tiếp Sudan giai đoạn 2025–2027. Việc nâng cao chất lượng, tính linh hoạt và sự công nhận của các lộ trình học tập thay thế sẽ giúp nhiều trẻ em ngoài nhà trường có cơ hội quay trở lại học tập và hoàn thành chương trình giáo dục của mình.