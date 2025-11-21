Bước tiến mới việc sử dụng giác mạc sinh học in 3D

(Ngày Nay) - Một người phụ nữ ngoài 70 tuổi đã hồi phục một phần thị lực sau khi được cấy ghép giác mạc sinh học in 3D, có thể là ca phẫu thuật tiên phong đầu tiên trên thế giới, tại Bệnh viện Rambam Health Care Campus ở Haifa, Israel.
Giác mạc này được in sinh học từ tế bào người và cấy ghép cho bệnh nhân bị mù giác mạc ở một bên mắt. Được công ty công nghệ sinh học Israel Precise Bio phát triển, loại cấy ghép này đánh dấu bước đột phá quan trọng trong y học tái tạo và có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt giác mạc hiến tặng trên toàn cầu.

Hiện có hơn 13 triệu người trên thế giới đang chờ ghép giác mạc do thiếu trầm trọng mô hiến tặng. Công nghệ mới cho phép tạo ra hàng trăm bộ giác mạc từ một mẫu hiến tặng duy nhất, mở ra giải pháp quy mô lớn.

Arie Batt, đồng sáng lập và CEO của Precise Bio, nhận định: “Ca ghép này mang lại hy vọng thực sự cho hàng triệu người đang chờ giác mạc hiến tặng. Đây là lần đầu tiên một bộ cấy ghép được tạo hoàn toàn trong phòng thí nghiệm từ tế bào người được sử dụng thành công trên con người. Đây không chỉ là bước đột phá khoa học mà còn là khoảnh khắc lịch sử”.

Giác mạc in được sản xuất bằng quy trình kết hợp vật liệu sinh học và tế bào người, mô phỏng cấu trúc và chức năng của giác mạc tự nhiên. Công nghệ này có các biện pháp kiểm soát chất lượng tiên tiến, giúp dự đoán kết quả phẫu thuật chính xác hơn, theo thông tin từ công ty.

Khác với giác mạc tổng hợp hay giác mạc hiến tặng truyền thống, giác mạc in có độ tinh khiết cao và mật độ tế bào lớn, giúp cải thiện quá trình hồi phục và độ rõ của thị lực theo thời gian.

Giáo sư David Tzadok, Trưởng khoa Mắt tại Trung tâm Y tế Shaare Zedek ở Jerusalem và là cố vấn y khoa của Precise Bio, cho biết: “Giác mạc mô phỏng thành công các đặc tính thiết yếu của mô người, bao gồm độ trong suốt và cơ học sinh học, vốn quan trọng cho kết quả lâu dài và giảm nguy cơ biến chứng”.

Giáo sư Michael Mimouni, trưởng đơn vị ghép giác mạc tại Rambam, xác nhận ca phẫu thuật diễn ra thành công và thị lực của bệnh nhân đã bắt đầu cải thiện. Nhóm phẫu thuật tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục sát sao.

