Hà Nội chuẩn hóa, minh bạch hóa dữ liệu về hành nghề, hoạt động khám, chữa bệnh

(Ngày Nay) - Khi đi vào vận hành, mỗi cá nhân hành nghề sẽ có hồ sơ số thống nhất, đầy đủ, được cập nhật và kiểm chứng; mỗi cơ sở khám, chữa bệnh sẽ hình thành kho dữ liệu chuẩn hóa hoạt động khám, chữa bệnh.
Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Với mục tiêu chuẩn hóa và minh bạch hóa dữ liệu về hành nghề, ngay trong tháng 12, Hà Nội sẽ triển khai Hệ thống Quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Việc làm này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành Y tế Thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của Bộ Y tế về chuyển đổi số và tạo lập nguồn dữ liệu y tế quốc gia “đúng-đủ-sạch-sống.”

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, hệ thống này là bước ngoặt lớn trong nỗ lực chuẩn hóa, minh bạch hóa dữ liệu về hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh.

Khi đi vào vận hành, mỗi cá nhân hành nghề sẽ có hồ sơ số thống nhất, đầy đủ, được cập nhật và kiểm chứng; mỗi cơ sở khám, chữa bệnh sẽ hình thành kho dữ liệu chuẩn hóa. Toàn ngành sẽ sở hữu nguồn thông tin “đúng-đủ-sạch-sống” phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Quan trọng hơn, hệ thống sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hướng tới tích hợp trên nền tảng VNeID, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái số toàn diện trong lĩnh vực y tế.

“Với số lượng cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề lớn so với cả nước, Hà Nội xác định tinh thần làm việc “nhanh nhưng không được sai,”, bởi mọi thông tin cập nhật sẽ trực tiếp hình thành lớp dữ liệu nền phục vụ vận hành hệ thống ở quy mô quốc gia,” Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương chia sẻ.

Để triển khai hệ thống hiệu quả, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập Tổ công tác chuyên trách và ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai đồng bộ, bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nội dung triển khai Hệ thống với 3 lộ trình cụ thể gồm: Đào tạo, tập huấn hoàn thành trước ngày 15/12; cập nhật, rà soát dữ liệu hoàn thành trước ngày 20/12; tổ chức thực hiện theo phân cấp trách nhiệm, hoàn thành trước ngày 25/12.

Về vấn đề này, Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, công tác quản lý hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh thời gian trước đây còn bộc lộ một số bất cập như dữ liệu phân tán tại nhiều đầu mối, cập nhật thủ công, chưa đồng bộ khiến việc theo dõi biến động về nhân sự, phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề gặp nhiều khó khăn.

Do đó, việc xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý quốc gia về hành nghề khám, chữa bệnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Chính phủ về chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hạ tầng dữ liệu đồng bộ, liên thông.

