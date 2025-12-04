Bệnh viện Đại học Y Dược phát động Cuộc thi “Marketing Trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế”

Đây là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa đặc biệt, tạo môi trường để các đơn vị trong bệnh viện đề xuất các giải pháp thiết thực xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh và yêu cầu cải tiến chất lượng dịch vụ y tế trong giai đoạn mới.



Ngay sau thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia từ 45 nhóm với 253 thành viên, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và nỗ lực đổi mới của đội ngũ viên chức – người lao động. Cuộc thi năm nay nhận được sự đồng hành chuyên môn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, gồm: PGS TS. Nguyễn Văn Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quan hệ công chúng, Đại học RMIT Việt Nam; Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao Trải nghiệm khách hàng, Marketing & Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu; cùng Chuyên gia Phạm Sông Thu, BS. Nguyễn Anh Hiệp.

Song song đó, chương trình nhận được sự hỗ trợ truyền thông từ Báo Thanh Niên, với sự hiện diện của Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nội dung số. Báo Thanh Niên sẽ đồng hành trong việc lan tỏa các mô hình cải tiến tiêu biểu, các sáng kiến nhân văn và hỗ trợ truyền thông tại các sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc BV ĐHYD nhấn mạnh rằng trong bối cảnh nhu cầu của người bệnh và xã hội thay đổi nhanh chóng, các cơ sở y tế cần chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng minh bạch, thuận tiện và cá nhân hóa. Trải nghiệm người bệnh không chỉ được tạo nên từ chuyên môn điều trị mà còn từ những yếu tố như quy trình rõ ràng, thông tin dễ hiểu, môi trường an toàn và thái độ phục vụ tận tâm. Chính đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế - những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh là lực lượng hiểu rõ nhất những nhu cầu thật sự và những điểm cần cải thiện của bệnh viện. Vì vậy, cuộc thi là cơ hội quan trọng để các sáng kiến thực tế được ghi nhận, hoàn thiện và chuyển hóa thành những giải pháp hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin của người bệnh. Ông kỳ vọng từ cuộc thi, BV ĐHYD sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, phục vụ bằng sự thấu hiểu và không ngừng hoàn thiện để mỗi người bệnh khi quay lại đều cảm nhận rõ bệnh viện luôn thay đổi để tốt hơn mỗi ngày.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao Trải nghiệm khách hàng, Marketing & Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: “Đồng hành cùng BV ĐHYD qua chương trình, Long Châu muốn góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi trải nghiệm người bệnh được đặt vào trung tâm của mọi quyết sách - từ chiến lược marketing, truyền thông, hành trình khách hàng, cho đến các dịch vụ hỗ trợ, đào tạo và tư vấn chuyên môn. Long Châu cam kết tiếp tục là đối tác đáng tin cậy đồng hành với BV ĐHYD trong hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng. Và chúng tôi mong rằng từ chính cuộc thi này, sẽ có thêm nhiều sáng kiến mới, giải pháp mới được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam trong tương lai.”

Trong khuôn khổ lễ phát động, Bệnh viện đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp Marketing Trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế” nhằm định hướng tư duy chiến lược, gợi mở chủ đề và truyền cảm hứng cho các đơn vị thông qua chia sẻ từ 5 diễn giả: GS TS BS. Trương Quang Bình - Chủ tịch hội đồng khoa học, BS CKII Âu Thanh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, TS BS. Lê Quan Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng phòng điều dưỡng và ThS. Đỗ Thị Nam Phương - Trưởng Trung tâm Truyền thông. Cuộc thi “Giải pháp Marketing Trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế” chính thức được phát động từ ngày 03/12/2025 và sẽ diễn ra xuyên suốt đến cuối tháng 01/2026, hứa hẹn mang đến nhiều ý tưởng đột phá, đóng góp tích cực cho sự phát triển chất lượng dịch vụ tại BV ĐHYD.