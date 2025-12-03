VitaDairy đồng hành cùng hệ thống Jerry tổ chức Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 - lần đầu tại miền Tây

(Ngày Nay) - Vừa qua, tại Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, hệ thống siêu thị mẹ & bé JERRY đã tổ chức thành công Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn dành riêng cho mẹ bầu và em bé được triển khai tại khu vực miền Tây. Nhãn hàng ColosBaby, với vai trò là đơn vị đồng tài trợ chính, đã chung tay cùng JERRY mang đến những trải nghiệm mua sắm chất lượng và kiến thức chăm sóc thai kỳ thiết thực cho hàng ngàn gia đình.
VitaDairy đồng hành cùng hệ thống Jerry tổ chức Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 - lần đầu tại miền Tây

Mục tiêu thiết thực giải quyết bài toán chất lượng và chi phí cho người tiêu dùng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc hơn trong chi tiêu, việc lựa chọn các sản phẩm chất lượng, đặc biệt là sữa dinh dưỡng và đồ dùng cho mẹ bầu và trẻ nhỏ, đòi hỏi sự kỹ lưỡng về cả chất lượng lẫn giá cả hợp lý. Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 đã chứng minh tính thiết thực, không chỉ là nơi giúp các mẹ bầu và gia đình có thể tìm kiếm các sản phẩm ưng ý nhất, mà còn mở ra cơ hội để các nhãn hàng tương tác trực tiếp, lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mặc dù lần đầu tiên được diễn ra tại miền Tây, sự kiện lần này đã quy tụ được hơn 50 gian hàng từ các doanh nghiệp và nhãn hàng lớn trong và ngoài nước. Các nhãn hàng đã chung tay cung cấp sản phẩm chính hãng với nhiều chương trình ưu đãi, góp phần san sẻ gánh nặng chi tiêu cho các gia đình khu vực.

Để người tiêu dùng luôn có những trải nghiệm tốt nhất

Là đơn vị đồng tài trợ chính, gian hàng của ColosBaby đã trở thành một trong những tâm điểm thu hút đông đảo khách tham quan. Theo đó, VitaDairy đã giới thiệu và tạo điều kiện mua sắm ưu đãi cho các dòng sản phẩm mới như: ColosBaby Gold cải tiến và 2 dòng sản phẩm sữa uống pha sẵn như ColosBaby Gold, ColosBaby D3K2 mới…Khách hàng đã có cơ hội mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi đặc quyền và tham gia các hoạt động tương tác nhận quà vui nhộn, thiết thực.

VitaDairy đồng hành cùng hệ thống Jerry tổ chức Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 - lần đầu tại miền Tây ảnh 1

Festival không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm. Các mẹ bầu còn có cơ hội quý giá để giao lưu, lắng nghe tư vấn chăm sóc sức khỏe thai kỳ từ các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng. Những buổi chia sẻ đã mang đến kiến thức khoa học, hướng dẫn các mẹ xây dựng một thai kỳ khỏe mạnh và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho việc nuôi dưỡng em bé.

“Chúng tôi mong muốn Festival Mẹ Bầu & Em Bé không chỉ là một ngày hội mua sắm, mà còn là nơi mẹ bầu và các gia đình cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương. Mỗi món quà, mỗi hoạt động tại sự kiện đều được Jerry chuẩn bị với tâm huyết để gửi đến mẹ và bé những trải nghiệm hạnh phúc và đáng nhớ nhất.” Ông Mai Quốc Dũng, Tổng Giám Đốc hệ thống siêu thị Jerry, chia sẻ

VitaDairy đồng hành cùng hệ thống Jerry tổ chức Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 - lần đầu tại miền Tây ảnh 2
Ông Mai Quốc Dũng, Tổng Giám Đốc hệ thống siêu thị Jerry

Thành công rực rỡ ngay trong lần đầu tiên tổ chức tại miền Tây (Vĩnh Long) đã khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa của Festival Mẹ Bầu & Em Bé. Sự kiện này là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình lan tỏa yêu thương cùng Jerry và các doanh nghiệp cùng đồng hành tổ chức. Dự kiến trong thời gian tới, sự kiện hứa hẹn sẽ tiếp tục đến các tỉnh thành khác trong khu vực mang theo những ưu đãi và kiến thức dinh dưỡng chuẩn y khoa đến gần hơn với các gia đình.

