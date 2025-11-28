Bất an sữa học đường - Bài 8: Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào cần trung thực hơn!

(Ngày Nay) - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào có văn bản “đề nghị kiểm tra, xác minh; thực hiện cải chính, xin lỗi công khai và gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải” gửi các cơ quan chức năng và Ngày Nay, nhưng chính hiệu trưởng trường này đã thể hiện nhiều nội dung không trung thực!

Trước đó, vào ngày 25/10/2025, Ngày Nay đăng tải bài viết Bất an sữa học đường - Bài 5: Không rành nguồn sữa nhưng trường vẫn mua?, thể hiện nội dung việc Trường Mần non Anh Đào (phường Gò Vấp, TP.HCM) mua sữa cho học sinh sử dụng, thông qua hoạt động đấu thầu.

Ngày 31/10/2025, bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào có Văn bản số 522/MNAĐ gửi các cơ quan chức năng và Tạp chí Ngày Nay, cho rằng bài viết có thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của cá nhân, tổ chức (sau đây gọi tắt là Văn bản 522).

Tạp chí Ngày Nay đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng cũng như phúc đáp Trường Mầm non Anh Đào. Tuy nhiên, để rộng đường dư luận, chúng tôi đăng tải những vấn đề mà bà Châu nêu ra trong Văn bản 522 với thực tế nội dung chúng tôi đã đăng tải, cũng như cuộc trao đổi giữa bà Châu với phóng viên.

Sự “khéo léo” của Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào!

Bà Châu viết trong Văn bản 522:Trong đó có đoạn như sau: “Bà Châu nói: “khi thực hiện việc ký kết thì họ cũng cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, kết quả xét nghiệm những thành phần. Nhà trường và công ty cũng đăng công khai trên trang thông tin đấu thầu. Căn cứ vào những nội dung pháp lý đó thì trường mới thực hiện việc lựa chọn ký kết... Đi sâu vào nguồn sữa thật sự tụi em cũng không có rành lắm...".

Nội dung này có 2 vấn đề không đúng:

Thứ nhất, tiêu đề của bài báo đầy đủ và chính xác là: “Bất an sữa học đường - Bài 5: không rành nguồn sữa nhưng trường vẫn mua?”

Tiêu đề được hình thành từ lời hiệu trưởng nói (nguyên văn): “Đi sâu vào nguồn sữa thật sự tụi em cũng không có rành lắm”. Do đó, tiêu đề của chúng tôi có dấu chấm hỏi (?) nhằm đặt câu hỏi tại sao không rành nguồn sữa nhưng trường vẫn mua. Nhưng không hiểu vì lí do gì, trong Văn bản 522, bà Châu đã bỏ dấu chấm hỏi (?) đi, làm sai lệch đi ngữ nghĩa của tiêu đề bài báo.

Thứ hai, đối với nội dung: “Bà Châu nói: “khi thực hiện việc ký kết thì họ cũng cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, kết quả xét nghiệm những thành phần. Nhà trường và công ty cũng đăng công khai trên trang thông tin đấu thầu. Căn cứ vào những nội dung pháp lý đó thì trường mới thực hiện việc lựa chọn ký kết... Đi sâu vào nguồn sữa thật sự tụi em cũng không có rành lắm...".

Thực tế bài báo của chúng tôi thể hiện như sau {trích nguyên văn trong dấu ngoặc nhọn}:

{Về việc mua sữa, bà Châu nói rằng những công ty sữa này khi thực hiện việc ký kết thì họ cũng cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, kết quả xét nghiệm những thành phần. Nhà trường và công ty cũng đăng công khai trên trang thông tin đấu thầu. Căn cứ vào những nội dung pháp lý đó thì trường mới thực hiện việc lựa chọn ký kết.

“Đi sâu vào nguồn sữa thật sự tụi em cũng không có rành lắm”, bà Châu nói!}

Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà bà Châu, khi trích dẫn nội dung bài báo vào Văn bản 522, đều in nghiêng cả 2 đoạn trong bài viết của chúng tôi và gom lại thành 1 đoạn. Điều này đã làm sai lệch đi rất nhiều. Bởi chỉ có câu: “Đi sâu vào nguồn sữa thật sự tụi em cũng không có rành lắm” là chúng tôi trích nguyên văn lời hiệu trưởng nhà trường nói.

Những nội dung còn lại, chúng tôi không trích nguyên văn mà thể hiện nội dung hiệu trưởng nhà trường đã nói, đảm bảo tính khách quan đối với nội dung này: Đó là nhà trường ký kết dựa trên hồ sơ pháp lý mà nhà thầu cung cấp, bao gồm kết quả xét nghiệm. Đó chính là lí do, sau đó, chúng tôi không thể hiện các nội dung mà hiệu trưởng nhà trường nói thêm về vấn đề này.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào cần nói đúng sự thật!

Trong Văn bản 522, bà Châu viết: Trong một đoạn khác của bài báo, phóng viên viết: “Tuy nhiên, tại buổi làm việc với phóng viên, bà Châu cũng không nói rõ tên loại sữa mà trường đã mua...”. Thời điểm đó, tôi không tiếp tục trả lời vì phóng viên không xuất trình thẻ nhà báo (theo quy định tại Điều 25 của Luật Báo chí năm 2016). Ngoài ra, phóng viên còn thông tin rằng đã đi đến hơn 10 trường nhưng không có trường nào tiếp, chỉ có tôi là dám tiếp. Do đó, tôi bắt đầu nghi vấn về mục đích của phóng viên nên không tiếp tục trao đổi.

Nội dung này, bà Châu có 2 vấn đề không đúng với sự thật:

Thứ nhất, khi phóng viên đến liên hệ, đã xuất trình giấy giới thiệu, điều này là tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí (xuất trình thẻ nhà báo, hoặc giấy giới thiệu).

Hơn nữa, trong suốt quá trình tác nghiệp, phóng viên chưa từng được bà Châu đề nghị xuất trình thẻ nhà báo.

Thứ hai, bà Châu “nghi vấn về mục đích của phóng viên nên không tiếp tục trao đổi” vì cho rằng“phóng viên còn thông tin rằng đã đi đến hơn 10 trường nhưng không có trường nào tiếp, chỉ có tôi là dám tiếp” là không đúng sự thật.

Bởi phóng viên nói rằng “sáng giờ em đi nhiều trường nhưng chỉ gặp được chị là hiệu trưởng, các trường khác hiệu trưởng toàn bận”. Đối với những trường hợp này, phóng viên đã để lại nội dung trao đổi với các trường. (Vì không gặp được hiệu trưởng thì làm việc với ai?) Vậy mà, không hiểu vì lí do gì bà Châu lại ghi “chỉ có tôi là dám tiếp” và “bắt đầu nghi vấn về mục đích của phóng viên”!

Liên quan đến việc các trường (bao gồm Trường Mầm non Anh Đào) mua sữa cho học sinh uống, chúng tôi đã liên hệ, đăng ký nội dung làm việc với Sở GD&ĐT TP.HCM, UBND phường Gò Vấp (TP.HCM) nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan này.

Mục đích của phóng viên là gì?

Trong Văn bản 522, còn có các nội dung, như: “phóng viên muốn kiểm tra nguồn sữa”, tên loại sữa, thực đơn không ghi rõ loại sữa, giấy công bố/đăng ký công bố sản phẩm, kết quả xét/thử/kiểm nghiệm của sản phẩm mà trường đã mua.

Những nội dung này, có mấy vấn đề sau:

Thứ nhất, phóng viên không “kiểm tra” mà là muốn tìm hiểu, trao đổi thông tin về nguồn sữa. Việc tìm hiểu này, phóng viên đã liên hệ với nhiều bên liên quan, bao gồm các trường học. Trường Mầm non Anh Đào là một trong các trường mà phóng viên đã liên hệ và có làm việc. Việc phóng viên liên hệ với các bên liên quan là nhằm đảm bảo tính khách quan, đa chiều trong báo chí.

Thứ hai, đối với loại sữa, sở dĩ phóng viên muốn biết loại sữa mà Trường Mầm non Anh Đào đã mua, vì trường này đã không ghi rõ loại sữa đã mua theo quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu.

Nhân đây chúng tôi cũng nói thêm, đối với việc liên hệ các trường, chúng tôi chỉ liên hệ với các trường có một, nhiều, hoặc tất cả các trường hợp sau: (1) Mua sữa mà sản phẩm bị phụ huynh phản ánh. (2) Mua sữa mà với kết quả thử nghiệm chúng tôi có được, có sự sai lệch về chỉ tiêu dinh dưỡng so với hồ sơ tự/đăng ký công bố sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm; hoặc kết quả thử nghiệm không đầy đủ, thậm chí là không thể hiện bất cứ thành phần dinh dưỡng nào so với hồ sơ tự/đăng ký công bố sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm; (3) Mua sữa mà không ghi rõ loại sữa nào theo quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu.

Thứ ba, về các loại giấy tờ, trong bài báo chúng tôi đã thông tin đúng như trong buổi làm việc với hiệu trưởng nhà trường, và chúng tôi đã thực hiện đúng chức năng của báo chí đó là thông tin. Chứ không có nội dung nào thể hiện việc nhà trường không cho chụp các giấy tờ đó là sai cả. Đó chính là lí do vì sao trong bài báo có đoạn (chúng tôi trích nguyên văn trong ngoặc nhọn):

{Về giấy công bố thông tin sản phẩm hay kiểm nghiệm, thử nghiệm, của các loại sữa, trường sẵn sàng cung cấp cho phóng viên xem. Tuy nhiên, khi phóng viên xin phép được chụp lại các giấy tờ này thì hiệu trưởng không đồng ý.

“Nếu anh muốn biết thì liên hệ công ty, công ty sẽ cung cấp. Về việc công khai thì em cũng phải hỏi ý kiến của bên công ty vì mình không được phép đăng hay tự ý gửi những thông tin đó, em cho anh xem thì được chứ chụp lại thì em cũng vi phạm…”, bà Châu nói, nhưng không nói rõ vi phạm gì.

Bà Châu cũng nói rằng trường sẽ hỏi ý kiến công ty và sẽ có phản hồi bằng văn bản cho chúng tôi}

Nhân đây, cũng nói thêm về việc yêu cầu tiếp cận các giấy tờ: Việc mua sữa của Trường Mầm non Anh Đào là thông qua hoạt động đấu thầu. Tinh thần của hoạt động đấu thầu đó là công khai minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm,… Ngoài ra, Luật Báo chí cũng cho phép cơ quan báo chí/người làm báo yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu mà chúng tôi đang tìm hiểu. Theo luật, cơ quan đơn vị cũng có quyền từ chối cung cấp nếu hồ sơ, tài liệu này thuộc diện bí mật.

Chưa bàn đến các giấy tờ này có thuộc diện bí mật hay không, nhưng việc phóng viên có yêu cầu tiếp cận các giấy tờ này là phù hợp với các quy định pháp luật. Và khi hiệu trưởng từ chối (để xin ý kiến công ty) thì phóng viên cũng không gượng ép và cũng có thông tin trong bài viết. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, bà Châu lại cho rằng “cố ý yêu cầu tôi làm sai với quy định của pháp luật”.

Ngày 5/9, bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào ký nhiều quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu mua sữa, tuy nhiên, tất cả đều không ghi tên loại sữa cụ thể. Ngày 22/10, phóng viên đến liên hệ và làm việc trực tiếp với bà Châu, tuy nhiên trong cuộc làm việc này, bà Châu cũng không cho biết cụ thể loại sữa đã mua. Phóng viên có yêu cầu được tiếp cận các giấy tờ về công bố thông tin sản phẩm hay kiểm nghiệm, thử nghiệm, của các loại sữa. Bà Châu nói rằng trường sẵn sàng cung cấp cho phóng viên xem. Tuy nhiên, khi phóng viên xin phép được chụp lại các giấy tờ này thì hiệu trưởng không đồng ý. “Nếu anh muốn biết thì liên hệ công ty, công ty sẽ cung cấp. Về việc công khai thì em cũng phải hỏi ý kiến của bên công ty vì mình không được phép đăng hay tự ý gửi những thông tin đó, em cho anh xem thì được chứ chụp lại thì em cũng vi phạm…”, bà Châu nói, nhưng không nói rõ vi phạm gì. Bà Châu cũng nói rằng trường sẽ hỏi ý kiến công ty và sẽ có phản hồi bằng văn bản cho chúng tôi. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, chúng tôi chưa nhận được phản hồi này. Luật sư Hoàng Trần Ngọc Anh - Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng, cho biết: “Theo các quy định của pháp luật, mặc dù hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm,kết quả thử/kiểm nghiệm các chỉ tiêu bắt buộc của sữa, thành phần chỉ tiêu như công bố/ghi nhãn sản phẩm được tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước bảo mật, không công khai theo Luật an toàn thực phẩm 2010, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 nhưng các thông tin, hồ sơ, kết quả này không được coi là bí mật kinh doanh vì để thông tin được coi là bí mật kinh doanh phải đáp ứng đủ 03 điều kiện theo quy định tại Điều 84 Luật sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể: (i) Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được; (ii) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó; (iii) Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được”.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!