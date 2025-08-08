Buổi đăng ký bán trú mập mờ: Trường THCS Nguyễn Hồng Đào sẽ họp với phụ huynh, mở thêm lớp cho học sinh

(Ngày Nay) - Bà Võ Thị Đào - Hiệu trường Trường THCS Nguyễn Hồng Đào (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) sáng ngày 8/8 cho biết sẽ rà soát lại tất cả các khâu, nếu có sai phạm ở đâu sẽ xử lý nghiêm; đồng thời trường đã xin ý kiến cải tạo lại phòng ốc để mở thêm lớp bán trú cho học sinh.

Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm

Sau khi Ngày Nay phản ánh buổi đăng ký lớp bán trú cho học sinh đầu cấp của Trường THCS Nguyễn Hồng Đào diễn ra vào sáng 6/8 xuất hiện những vấn đề mập mờ gây bức xúc trong lòng phụ huynh, bà Võ Thị Đào cảm ơn những góp ý để trường nhìn nhận lại những điểm chưa tốt, chưa làm được và hoàn thiện tốt hơn trong tương lai.

Theo Hiệu trưởng, kế hoạch tổ chức buổi đăng ký bán trú được trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và dán trước cổng trường để phụ huynh có nhu cầu nắm và đăng ký cho học sinh. Việc phụ huynh phải đến từ đêm hôm trước để chờ và xảy ra chen lấn, xô đẩy khi trường mở cổng là có. Tuy nhiên, Hiệu trưởng khẳng định không có hàng chục người ngồi chờ sẵn giành suất khi trường chưa mở cửa.

Bà Võ Thị Đào giải thích thêm: “Trong buổi sáng đăng ký, tôi có lịch họp nên không có mặt tại trường. Tôi đã phân công công tác cho các thầy cô, nhân viên thực hiện. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tôi đã kiểm tra, rà soát thì được báo cáo, khi các nhân viên của trường mở cổng sau để vào thì có nhiều phụ huynh đi vào chung. Lúc này, bảo vệ của trường đã mời các phụ huynh này ra ngoài, chứ không có việc ngồi chờ sẵn bên trong”.

Thông tin do vị nữ Hiệu trưởng cung cấp có phần khác so với những gì người dân ghi lại. Trong một đoạn video, nhiều phụ huynh thắc mắc: “Những người ngồi đợi sẵn đều là người lạ và người trẻ”, cùng với đó, người dân còn cho biết: “Có người nhìn thấy rất nhiều thanh niên leo rào vào trường lúc nửa đêm”. Phụ huynh truyền tai nhau rằng, những người lạ này lấy phiếu xong sẽ bán lại với giá 2 triệu đồng/suất.

Hiệu trường Trường THCS Nguyễn Hồng Đào khẳng định trường không bán suất bán trú, tuy nhiên qua thông tin phản ánh, trường sẽ rà soát lại tất cả các khâu một lần nữa, nếu phát hiện sai phạm ở đâu sẽ xử lý nghiêm.

Mở thêm lớp bán trú cho học sinh

Theo Hiệu trưởng Võ Thị Đào, số lượng học sinh toàn trường năm học 2025 – 2026 đông hơn năm học cũ, từ hơn 1.900 học sinh (năm 2024 – 2025) lên hơn 2.030 học sinh, từ đó tạo ra nhiều áp lực lên cơ sở vật chất. Khối học sinh lớp 6 có 550 học sinh, trường tổ chức thành 11 lớp học, trong đó có 3 lớp tiếng Anh tăng cường (hình thức bán trú), 2 lớp bán trú.

Trong buổi đăng ký lớp bán trú ngày 6/8 vừa qua, trường tổ chức xếp hàng và phát ra đúng số lượng 76 phiếu như kế hoạch. Qua thống kê thực tế, trường nhận thấy một số phụ huynh có con đang học lớp 7 tại trường cũng có mặt xếp hàng nên đã giải thích để phụ huynh hiểu chỉ đăng ký bán trú cho lớp 6. Bên cạnh đó, có 4 phụ huynh đứng trùng số với nhau (vị trí số 35 và 74), trường cũng đã làm việc để ghi nhận hoàn cảnh của từng người, qua đó đề ra hướng giải quyết phù hợp.

Theo Hiệu trường, thời điểm diễn ra buổi đăng ký có hơn 130 phụ huynh đến trường, ngoài 76 phiếu đã phát thì có hơn 50 người không nhận được phiếu. Các thầy cô trực tại chỗ cũng đã có những trao đổi ban đầu với phụ huynh, thống kê lại danh sách, thông tin cá nhân, thông tin liên hệ của các phụ huynh này.

“Với trọng tâm dành những điều tốt nhất cho học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường sau buổi đăng ký đã họp với nhau để đưa ra hướng giải quyết. Chúng tôi đã báo cáo xin ý kiến cải tạo thêm phòng học và mở thêm lớp bán trú để tiếp nhận học sinh, nâng tổng số lớp bán trú của trường lên 6 lớp (trong đó có 3 lớp tiếng Anh tăng cường)”, bà Võ Thị Đào nói và cho biết sẽ chỉ đạo nhân viên phụ trách liên hệ với các phụ huynh, mời họp để phụ huynh yên tâm.

Song song với đó, Trường cũng sẽ xem xét lại công tác tổ chức đăng ký để những năm sau việc này diễn ra thuận tiện, công khai, minh bạch, tránh những vấn đề như vừa qua.

Như Ngày Nay đã thông tin, phụ huynh phản ánh buổi đăng ký lớp bán trú của Trường THCS Nguyễn Hồng Đào diễn ra sáng 6/8 có nhiều mập mờ. Nhiều người vì muốn có suất cho con đã có mặt từ tối ngày 5/8, nhưng khi Trường mở cửa đã thấy có nhiều người chờ sẵn bên trong.

Trong những đoạn video mà phụ huynh cung cấp, nhiều người tỏ thái độ bất bình với cách tổ chức kỳ lạ của Trường và yêu cầu gặp Ban Giám hiệu để làm rõ thì một hiệu phó ra trao đổi và chia sẻ thông tin nhưng “vẫn không trả lời được vì sao có 20 người ngồi sẵn trong trường giành suất?!”. Dư luận xung quanh trường vào thời điểm đó có tin đồn mỗi suất được bán với giá 2 triệu đồng.

