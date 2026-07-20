Cả 6 học sinh Việt Nam đều đoạt Huy chương tại Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026

(Ngày Nay) - Ngày 19/7, theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 có 6 học sinh dự thi; kết quả cả 6/6 học sinh đoạt huy chương gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Cụ thể, Huy chương Vàng thuộc về: Nguyễn Đình Tùng, lớp 12, Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội: 36 điểm; Nguyễn Lê Nhật Nam, lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: 30 điểm.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam, sau Huy chương Bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái.

Ba học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm: Phạm Đăng Nguyên, lớp 12, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội: 28 điểm; Trần Đại Thành Danh, lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: 27 điểm; Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An: 27 điểm.

Em Hà Mạnh Hùng, lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội: 20 điểm, Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10/7- 21/7/2026 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, với sự tham gia của 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thí sinh trải qua 2 ngày thi, với thời gian thi là 4,5 tiếng/ngày. Đề thi năm nay gồm 6 bài toán: 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Cả hai bài toán về số học của kỳ thi đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp. Đề thi năm nay có tới 3 bài toán về trò chơi. Đáng chú ý, trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp. Đặc biệt, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.

Với tổng số 168 điểm, theo đánh giá không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay, sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore. Năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.