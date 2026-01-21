ASEAN Para Games 13: Huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

(Ngày Nay) - Trong ngày thi đấu chính thức của ASEAN Para Games lần thứ 13 đang diễn ra tại Nakhon Ratchasima, vận động viên Đỗ Thanh Hải đã giành chiếc huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở môn bơi lội cự li 400 m hạng thương tật S6.

Thanh Hải bước vào nội dung thi ở làn bơi số 4 và xuất sắc cán đích sau 5 phút 58 giây 14, giành huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Về nhất trong nội dung này là vận động viên Bejino G của Philippines với thành tích 5 phút 32 giây 08, trong khi vận động viên Wongnonthaphum của nước chủ nhà xếp thứ 3 với thành tích 6 phút 04 giây 66.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thể thao Việt Nam cùng đông đảo vận động viên, cổ động viên đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển bơi lội trong ngày thi đấu đầu tiên.

Bơi lội là một trong những môn thế mạnh của đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đại tại hội năm nay, thể hiện ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn và khiếm khuyết cơ thể của các vận động viên Việt Nam để giành chiến thắng.