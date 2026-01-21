ASEAN Para Games 13: Huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

(Ngày Nay) - Trong ngày thi đấu chính thức của ASEAN Para Games lần thứ 13 đang diễn ra tại Nakhon Ratchasima, vận động viên Đỗ Thanh Hải đã giành chiếc huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở môn bơi lội cự li 400 m hạng thương tật S6.
Thanh Hải bước vào nội dung thi ở làn bơi số 4 và xuất sắc cán đích sau 5 phút 58 giây 14, giành huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Về nhất trong nội dung này là vận động viên Bejino G của Philippines với thành tích 5 phút 32 giây 08, trong khi vận động viên Wongnonthaphum của nước chủ nhà xếp thứ 3 với thành tích 6 phút 04 giây 66.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thể thao Việt Nam cùng đông đảo vận động viên, cổ động viên đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển bơi lội trong ngày thi đấu đầu tiên.
Bơi lội là một trong những môn thế mạnh của đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đại tại hội năm nay, thể hiện ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn và khiếm khuyết cơ thể của các vận động viên Việt Nam để giành chiến thắng.
(Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
(Ngày Nay) -Chương trình thiện nguyện “Xuân Yêu Thương” được ERAS LAND triển khai trong không khí cận Tết Nguyên đán, mang ý nghĩa thiết thực trong việc sẻ chia, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống.
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi đón chào năm mới 2026, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) - dấu mốc lịch sử mở ra "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.
(Ngày Nay) - Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công” gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.
(Ngày Nay) - Theo Tiến sỹ Alicia Girón, Mexico có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam nhờ những điểm tương đồng về định hướng phát triển kinh tế bao trùm và vị trí địa chiến lược kết nối Bắc và Nam Mỹ.
(Ngày Nay) - Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 05/CĐ-TTg về khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ (bề rộng mặt cắt ngang 2 làn xe hoặc 4 làn xe có dải dừng xe khẩn cấp không liên tục).