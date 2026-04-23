Đoàn Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại Olympic hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 60

(Ngày Nay) - Chiều 22/4 theo giờ địa phương, Lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga. Đội tuyển quốc gia Việt Nam xuất sắc ghi danh vào bảng vàng thành tích với 2 huy chương vàng (HCV) và 2 huy chương bạc (HCB).

Kỳ thi năm nay ghi dấu ấn đặc biệt khi kỷ niệm hành trình 60 năm của một trong những đấu trường trí tuệ danh giá và khó nhất hành tinh trong lĩnh vực hóa học. Vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cả 4 đại diện của Việt Nam đều đạt được những thứ hạng rất cao, khẳng định vị thế của giáo dục mũi nhọn nước nhà trên bản đồ thế giới. Cụ thể, em Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Amsterdam (Hà Nội) đạt HCV, xếp thứ 2. Em Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt HCV, xếp thứ 11. Em Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt HCB, xếp thứ 24. Em Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) đạt HCB, xếp thứ 29.

Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng nhất của đoàn Việt Nam là kết quả cá nhân đột phá của em Ngô Hoàng Minh khi xuất sắc giành HCV và xếp hạng thứ 2 toàn kỳ thi về tổng điểm, trong khi 3 thí sinh còn lại đều nằm trong nhóm 30.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hùng Huy - Trưởng đoàn Việt Nam - bày tỏ vui mừng trước thành tích cao của toàn đoàn. Đặc biệt, theo ông, giải thưởng của Ngô Hoàng Minh là một bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam vì trước kỳ thi, đoàn không kỳ vọng sẽ đạt được thành tích này. Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh đây là một giải thưởng vô cùng danh giá, vô cùng khó khăn và đoàn rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt giải này.

IMChO lần thứ 60 là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự, song bảng vàng thành tích tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét và hướng đi đúng đắn của Việt Nam trong việc đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các kỳ thi học thuật uy tín, qua đó mở rộng cơ hội để nhiều học sinh xuất sắc - được tuyển chọn qua các vòng thi chính thức do Bộ Giáo Dục và Đào tạo tổ chức - được tham gia, cọ xát và phát triển ở môi trường quốc tế.

Thành công rực rỡ của đoàn Việt Nam tại Moskva là món quà ý nghĩa, tiếp nối chuỗi thành tích vang dội của các đội tuyển Olympic học sinh giỏi quốc tế trong những năm qua.