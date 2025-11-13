Ca khúc Sớm muộn thì “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội, dẫn đầu Video Trending Việt Nam

(Ngày Nay) - Kết thúc tập 8 Anh Trai "Say Hi", tiết mục Sớm muộn thì của Team HUSTLANG Robber, Mason Nguyễn, KHOI VU, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam và khách mời Em Xinh Lamoon - nhanh chóng tạo nên cơn sốt truyền thông khi vươn lên #1 Videos Trending tại Việt Nam, lọt Top 5 YouTube Chart và ghi nhận gần 1 triệu 2 lượt xem chỉ sau ít ngày ra mắt.

Không chỉ gây ấn tượng với giai điệu bắt tai và năng lượng sân khấu bùng nổ, bài hát còn được khán giả yêu mến nhờ thông điệp nhân văn và cảm xúc mà đội Anh Trai HUSTLANG Robber (Anh Trai KHOI VU, Anh Trai Nhâm Phương Nam, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai Jaysonlei) gửi gắm. Trên các nền tảng nhạc số, Sớm Muộn Thì tiếp tục bứt phá với #1 Zing MP3, #3 iTunes Việt Nam, #1 Nhaccuatui, #15 Spotify và #4 Apple Music, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và vị thế “hit” mới của Live Stage 3.

Lấy cảm hứng từ biển cả và những chuyến hành trình vượt sóng, ca khúc là lời cầu mong bình an và niềm tin rằng ai rồi cũng sẽ trở về, dành cho những người ngư dân, thủy thủ đang lênh đênh giữa đại dương, cũng như cho tất cả những ai đang miệt mài trên hành trình của riêng mình trong cuộc sống. Ca khúc viral mạnh mẽ nhờ năng lượng tích cực, tươi sáng, truyền tải tinh thần động viên, cổ vũ và niềm tin vào tương lai, đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ luôn cần những thông điệp tiếp sức tinh thần.

Đáng chú ý, tiết mục còn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng khán giả yêu thích bộ phim One Piece nói riêng và người hâm mộ anime nói chung. Việc khéo léo lồng ghép tinh thần phiêu lưu, tình bạn và khát vọng tự do đã giúp tiết mục tạo nên sợi dây kết nối cảm xúc mạnh mẽ giữa âm nhạc và văn hóa đại chúng.

Các chương trình thuộc Vũ Trụ Say Hi nói chung và Anh Trai “Say Hi” 2025 nói riêng tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ và tầm ảnh hưởng vượt trội, trở thành hiện tượng giải trí được yêu thích, phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội suốt hai mùa liên tiếp. Anh Trai “Say Hi” 2025 ghi nhận gần 6.000.000 lượt tương tác, giữ vững vị trí Top 1 chương trình thực tế có lượng tương tác cao nhất tháng 10 (theo Kompa.ai). Thành tích này có được nhờ sự chỉn chu trong các màn trình diễn, những màn đối đáp hài hước và những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, với tổng cộng hơn 138 triệu lượt tương tác từ đầu chương trình đến thời điểm hiện tại.

Live Stage 4 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một chặng đua gay cấn hơn bao giờ hết, khi những Anh Trai còn lại bước vào giai đoạn bứt phá để khẳng định bản lĩnh và tài năng của mình trước thềm Chung kết cận kề.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 9 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 14/11 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.