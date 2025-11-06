Âm nhạc, cảm xúc và tinh thần đồng đội trong Anh Trai "Say Hi” 2025 tập 8

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Tập 8 của chương trình “Anh Trai Say Hi” 2025, phát sóng tối 8/11 tới, tiếp tục khép lại vòng Live Stage 3 bằng hai tiết mục mang hai sắc thái đối lập: hiện đại và sôi động của team BigDaddy – To Your Ex, cùng chiều sâu cảm xúc của team HUSTLANG Robber – Sớm Muộn Thì. Dù mang tinh thần giải trí, chương trình vẫn gợi mở nhiều điều về quá trình sáng tạo âm nhạc và cách nghệ sĩ trẻ tìm kiếm bản sắc trong môi trường cạnh tranh.
Âm nhạc, cảm xúc và tinh thần đồng đội trong Anh Trai "Say Hi” 2025 tập 8

Tập 8 của chương trình “Anh Trai Say Hi” 2025, phát sóng tối 8/11 tới, tiếp tục khép lại vòng Live Stage 3 bằng hai tiết mục mang hai sắc thái đối lập: hiện đại và sôi động của team BigDaddy – "To your Ex", cùng chiều sâu cảm xúc của team HUSTLANG Robber – "Sớm muộn thì". Dù mang tinh thần giải trí, chương trình vẫn gợi mở nhiều điều về quá trình sáng tạo âm nhạc và cách nghệ sĩ trẻ tìm kiếm bản sắc trong môi trường cạnh tranh.

Trong trailer vừa công bố, đội BigDaddy gây chú ý với phong cách “future man” – nhóm nhạc được nam rapper định nghĩa là “những người đàn ông đến từ tương lai, nói chuyện với hiện tại về quá khứ”. Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng trong chương trình Anh Trai "Say Hi", BigDaddy cho biết anh hồi hộp nhưng cũng tự tin nhờ kinh nghiệm từ hai mùa Rap Việt. Đáng chú ý, anh đã mang bản demo cá nhân làm nền cho phần thi, sau khi nhóm thử nghiệm nhiều phương án chưa ưng ý. Cùng sự góp mặt của producer Hưng Đoàn, Dương K và giọng ca Orange, tiết mục được xây dựng như một câu chuyện giả tưởng: năm chàng trai hóa thân thành robot do “cô tiến sĩ” tạo nên – hình ảnh được đọc như một ẩn dụ về công nghệ và cảm xúc con người trong âm nhạc đương đại.

Âm nhạc, cảm xúc và tinh thần đồng đội trong Anh Trai "Say Hi” 2025 tập 8 ảnh 1

Trái ngược với tinh thần “futuristic” của BigDaddy, đội HUSTLANG Robber chọn hướng về những giá trị chân thật hơn trong "Sớm muộn thì". Rapper Robber chia sẻ, anh lấy cảm hứng từ hành trình ra khơi trong bộ truyện tranh/hoạt hình đình đám "One Piece", biến nó thành câu chuyện tri ân người ngư dân, thủy thủ – những người đối mặt với sóng gió nhưng luôn giữ niềm tin vào hành trình trở về. Với ý tưởng “một bộ phim ngắn bằng âm nhạc”, tiết mục khai thác sự tương phản giữa mạnh mẽ và lắng đọng, giữa bão tố và bình yên.

Không khí hậu trường cũng phần nào phản chiếu tính cách của các nghệ sĩ trẻ. KHOI VU kể về quá trình tập luyện “mồ hôi nhễ nhại mà vẫn phải chống đẩy 50 cái mỗi buổi”, còn Nhâm Phương Nam và Robber thì trêu nhau bằng biệt danh “bé Hai” – “anh Năm”. Những chia sẻ đó cho thấy sau vẻ ngoài gai góc, họ vẫn là những người đang học cách cân bằng giữa kỷ luật nghề nghiệp và sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Âm nhạc, cảm xúc và tinh thần đồng đội trong Anh Trai "Say Hi” 2025 tập 8 ảnh 2

Ở một lát cắt khác, câu chuyện của Hải Nam – chàng rapper xúc động khi thấy gia đình xuất hiện cổ vũ – làm nổi bật sợi dây tình cảm gắn bó giữa người nghệ sĩ và hậu phương. Trong một chương trình giải trí đậm tính cạnh tranh, khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn nhân văn, nhắc người xem rằng năng lượng sáng tạo luôn bắt nguồn từ cảm xúc thật.

Anh Trai “Say Hi” 2025 là chương trình do Vie Channel (DatVietVAC Group Holdings) sản xuất, phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM. Tập 8 sẽ lên sóng lúc 19h30 thứ Bảy, ngày 8/11, trên HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

Quỳnh Hoa
Anh Trai "Say Hi" âm nhạc DatVietVAC Mason Nguyễn Jaysonlei GILL TEZ Hải Nam Hustlang Robber Nhâm Phương Nam Khôi Vũ Lamoon JeyB Trấn Thành Orange Em Xinh "Say Hi" BigDaddy

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
(Ngày Nay) - Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi khoảng 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kể từ ngày 20/1, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
(Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
(Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay” nhằm tìm kiếm những giải pháp khả thi để hỗ trợ và định hướng phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.