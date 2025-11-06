Âm nhạc, cảm xúc và tinh thần đồng đội trong Anh Trai "Say Hi” 2025 tập 8

(Ngày Nay) - Tập 8 của chương trình “Anh Trai Say Hi” 2025, phát sóng tối 8/11 tới, tiếp tục khép lại vòng Live Stage 3 bằng hai tiết mục mang hai sắc thái đối lập: hiện đại và sôi động của team BigDaddy – To Your Ex, cùng chiều sâu cảm xúc của team HUSTLANG Robber – Sớm Muộn Thì. Dù mang tinh thần giải trí, chương trình vẫn gợi mở nhiều điều về quá trình sáng tạo âm nhạc và cách nghệ sĩ trẻ tìm kiếm bản sắc trong môi trường cạnh tranh.

Tập 8 của chương trình “Anh Trai Say Hi” 2025, phát sóng tối 8/11 tới, tiếp tục khép lại vòng Live Stage 3 bằng hai tiết mục mang hai sắc thái đối lập: hiện đại và sôi động của team BigDaddy – "To your Ex", cùng chiều sâu cảm xúc của team HUSTLANG Robber – "Sớm muộn thì". Dù mang tinh thần giải trí, chương trình vẫn gợi mở nhiều điều về quá trình sáng tạo âm nhạc và cách nghệ sĩ trẻ tìm kiếm bản sắc trong môi trường cạnh tranh.

Trong trailer vừa công bố, đội BigDaddy gây chú ý với phong cách “future man” – nhóm nhạc được nam rapper định nghĩa là “những người đàn ông đến từ tương lai, nói chuyện với hiện tại về quá khứ”. Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng trong chương trình Anh Trai "Say Hi", BigDaddy cho biết anh hồi hộp nhưng cũng tự tin nhờ kinh nghiệm từ hai mùa Rap Việt. Đáng chú ý, anh đã mang bản demo cá nhân làm nền cho phần thi, sau khi nhóm thử nghiệm nhiều phương án chưa ưng ý. Cùng sự góp mặt của producer Hưng Đoàn, Dương K và giọng ca Orange, tiết mục được xây dựng như một câu chuyện giả tưởng: năm chàng trai hóa thân thành robot do “cô tiến sĩ” tạo nên – hình ảnh được đọc như một ẩn dụ về công nghệ và cảm xúc con người trong âm nhạc đương đại.

Trái ngược với tinh thần “futuristic” của BigDaddy, đội HUSTLANG Robber chọn hướng về những giá trị chân thật hơn trong "Sớm muộn thì". Rapper Robber chia sẻ, anh lấy cảm hứng từ hành trình ra khơi trong bộ truyện tranh/hoạt hình đình đám "One Piece", biến nó thành câu chuyện tri ân người ngư dân, thủy thủ – những người đối mặt với sóng gió nhưng luôn giữ niềm tin vào hành trình trở về. Với ý tưởng “một bộ phim ngắn bằng âm nhạc”, tiết mục khai thác sự tương phản giữa mạnh mẽ và lắng đọng, giữa bão tố và bình yên.

Không khí hậu trường cũng phần nào phản chiếu tính cách của các nghệ sĩ trẻ. KHOI VU kể về quá trình tập luyện “mồ hôi nhễ nhại mà vẫn phải chống đẩy 50 cái mỗi buổi”, còn Nhâm Phương Nam và Robber thì trêu nhau bằng biệt danh “bé Hai” – “anh Năm”. Những chia sẻ đó cho thấy sau vẻ ngoài gai góc, họ vẫn là những người đang học cách cân bằng giữa kỷ luật nghề nghiệp và sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Ở một lát cắt khác, câu chuyện của Hải Nam – chàng rapper xúc động khi thấy gia đình xuất hiện cổ vũ – làm nổi bật sợi dây tình cảm gắn bó giữa người nghệ sĩ và hậu phương. Trong một chương trình giải trí đậm tính cạnh tranh, khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn nhân văn, nhắc người xem rằng năng lượng sáng tạo luôn bắt nguồn từ cảm xúc thật.

Anh Trai “Say Hi” 2025 là chương trình do Vie Channel (DatVietVAC Group Holdings) sản xuất, phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM. Tập 8 sẽ lên sóng lúc 19h30 thứ Bảy, ngày 8/11, trên HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.