Các công trình APEC do Sun Group triển khai bám sát tiến độ, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

(Ngày Nay) - Sáng 4/7, tại Phú Quốc, đoàn công tác Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực địa nhiều địa điểm dự kiến phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo tiến độ chuẩn bị APEC 2027 trên các lĩnh vực hạ tầng, truyền thông, viễn thông và văn hóa. Đại diện đơn vị triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027- Tập đoàn Sun Group cũng đã trình bày phương án quy hoạch các công trình trọng điểm như Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung tâm Báo chí quốc tế và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Trên cơ sở đó, đại diện Ban Thư ký APEC Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn đã góp ý trực tiếp nhằm hoàn thiện các phương án cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn APEC. Các ý kiến tập trung vào không gian Trung tâm Báo chí quốc tế, hạ tầng kỹ thuật truyền hình, luồng di chuyển của đại biểu và phóng viên, cũng như phương án tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đang hoàn thiện Đề án tuyên truyền cho Năm APEC 2027. Sau khi được phê duyệt, đây sẽ là căn cứ để các bộ, ngành và địa phương triển khai thống nhất công tác truyền thông từ cuối năm 2026, khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC, đến các giai đoạn cao điểm trong năm 2027.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Hồng Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ghi nhận sự chuyển biến rõ nét của các công trình sau các đợt khảo sát và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sun Group: "Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group. Hồi đầu năm công trường còn rất bộn bề, nhưng chỉ sau mấy tháng quay trở lại, chúng ta đã thấy hình hài cơ bản của công trình đang dần hoàn thiện. Đây là điều rất phấn khởi."

Theo ông Nguyễn Hồng Thủy, thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 không còn nhiều, vì vậy cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn để bảo đảm tiến độ các dự án. Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị kỹ thuật và đơn vị triển khai công trình phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện Trung tâm Báo chí quốc tế theo yêu cầu tác nghiệp của báo chí trong nước và quốc tế; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng đề án tổng thể về các hoạt động văn hóa để các đơn vị có cơ sở phối hợp triển khai.

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 30/6/2026, Tổ hợp đa chức năng APEC do Sun Group triển khai đang được tăng tốc thi công để đáp ứng các mốc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành hơn 90% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép; toàn bộ 13/13 nhịp kết cấu thép đã được lắp dựng và đang triển khai lợp mái. Tại Nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép cũng đạt khoảng 90%, các cấu kiện thép đầu tiên đã được lắp dựng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đại diện Ban Thư ký APEC Việt Nam cho biết, sau khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà vào tháng 11/2026, bộ nhận diện, chủ đề và các hoạt động truyền thông chính thức của APEC 2027 sẽ được công bố để triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện phương án đối với Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung tâm Báo chí quốc tế, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động văn hóa, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức APEC cũng như tiến độ chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.