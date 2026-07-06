Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Các công trình APEC do Sun Group triển khai bám sát tiến độ, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 4/7, tại Phú Quốc, đoàn công tác Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực địa nhiều địa điểm dự kiến phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo tiến độ chuẩn bị APEC 2027 trên các lĩnh vực hạ tầng, truyền thông, viễn thông và văn hóa. Đại diện đơn vị triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027- Tập đoàn Sun Group cũng đã trình bày phương án quy hoạch các công trình trọng điểm như Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung tâm Báo chí quốc tế và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Trên cơ sở đó, đại diện Ban Thư ký APEC Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn đã góp ý trực tiếp nhằm hoàn thiện các phương án cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn APEC. Các ý kiến tập trung vào không gian Trung tâm Báo chí quốc tế, hạ tầng kỹ thuật truyền hình, luồng di chuyển của đại biểu và phóng viên, cũng như phương án tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Các công trình APEC do Sun Group triển khai bám sát tiến độ, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đang hoàn thiện Đề án tuyên truyền cho Năm APEC 2027. Sau khi được phê duyệt, đây sẽ là căn cứ để các bộ, ngành và địa phương triển khai thống nhất công tác truyền thông từ cuối năm 2026, khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC, đến các giai đoạn cao điểm trong năm 2027.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Hồng Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ghi nhận sự chuyển biến rõ nét của các công trình sau các đợt khảo sát và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sun Group: "Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group. Hồi đầu năm công trường còn rất bộn bề, nhưng chỉ sau mấy tháng quay trở lại, chúng ta đã thấy hình hài cơ bản của công trình đang dần hoàn thiện. Đây là điều rất phấn khởi."

Các công trình APEC do Sun Group triển khai bám sát tiến độ, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ảnh 2

Các công trình phục vụ đang được triển khai tăng tốc thi công để đáp ứng các mốc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Theo ông Nguyễn Hồng Thủy, thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 không còn nhiều, vì vậy cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn để bảo đảm tiến độ các dự án. Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị kỹ thuật và đơn vị triển khai công trình phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện Trung tâm Báo chí quốc tế theo yêu cầu tác nghiệp của báo chí trong nước và quốc tế; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng đề án tổng thể về các hoạt động văn hóa để các đơn vị có cơ sở phối hợp triển khai.

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 30/6/2026, Tổ hợp đa chức năng APEC do Sun Group triển khai đang được tăng tốc thi công để đáp ứng các mốc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành hơn 90% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép; toàn bộ 13/13 nhịp kết cấu thép đã được lắp dựng và đang triển khai lợp mái. Tại Nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép cũng đạt khoảng 90%, các cấu kiện thép đầu tiên đã được lắp dựng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Các công trình APEC do Sun Group triển khai bám sát tiến độ, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ảnh 3

Phối cảnh 3D Trung tâm Hội nghị APEC do Sun Group triển khai tại Phú Quốc

Đại diện Ban Thư ký APEC Việt Nam cho biết, sau khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà vào tháng 11/2026, bộ nhận diện, chủ đề và các hoạt động truyền thông chính thức của APEC 2027 sẽ được công bố để triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện phương án đối với Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung tâm Báo chí quốc tế, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động văn hóa, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức APEC cũng như tiến độ chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

PV
Sun Group Ủy ban Quốc gia APEC 202̃ APEC

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị
Tạo bứt phá mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế Thủ đô
(Ngày Nay) - Cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nhanh hơn nữa các công việc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 - Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 3/7 vừa qua.
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
(Ngày Nay) - Hội đồng Chấp hành UNESCO vừa thông qua quyết định mang tính lịch sử nhằm tăng cường vai trò của mạng lưới các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trong việc triển khai các chương trình và ưu tiên toàn cầu của UNESCO. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn thông cáo báo chí từ Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) tới bạn đọc.
Khôi phục cấp điện sau bão số 1
Khôi phục cấp điện sau bão số 1
(Ngày Nay) - Đến 19 giờ ngày 5/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị để khẩn trương khắc phục các sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.