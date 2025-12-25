Các điển hình tiêu biểu toàn quốc báo công dâng Bác

(Ngày Nay) - Các điển hình tiêu biểu nguyện ra sức học tập và làm theo lời Bác, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như sinh thời Bác hằng mong ước.

Sáng 25/12, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ báo công dâng Bác của Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã xúc động tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Người đã đi xa, song tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời, sự nghiệp của Người còn mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam.

Lý tưởng cách mạng và di sản Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) - Bộ Quốc phòng xin hứa tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học và làm theo Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng."

Các điển hình tiêu biểu nguyện ra sức học tập và làm theo lời Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như sinh thời Bác hằng mong ước; kiên định con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tận tâm, tận lực, cống hiến, hết lòng phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân lên những giá trị tích cực, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Lễ Báo công dâng Bác, các điển hình tiêu biểu toàn quốc đã vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ - phần thưởng cao quý mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tặng cho các gương người tốt, việc tốt tiêu biểu.

Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," gắn chặt với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, dù ở đâu, làm việc gì, đều chung một niềm tin son sắt với Đảng, một ý chí bền bỉ vươn lên và một khát vọng cống hiến, học Bác để sống trong sáng hơn, làm việc tận tụy hơn, trách nhiệm hơn để đem sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tiếp tục được triển khai nghiêm túc, bài bản và hiệu quả, gắn chặt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành.

Từ đó, nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa đã trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, quy tụ ý Đảng, lòng dân, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước. Tiêu biểu, các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo," "Dạy tốt, học tốt," "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới," phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Qua thực tiễn sinh động ấy, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, quốc phòng-an ninh.

Mỗi việc làm tốt, mỗi tấm gương sáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu và mong mỏi của Bác.

Dự kiến, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và tối cùng ngày dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025".