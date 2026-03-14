(Ngày Nay) - Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 202- 2031, các phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Ngày 13/3, Công an xã Phước Hải tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử. Căn cứ tình hình thực tế địa bàn và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban bầu cử xã, Tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng gồm Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Phước Hải, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các cán bộ được tăng cường từ các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố. Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố cũng được tăng cường hỗ trợ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Các lực lượng được bố trí thường trực 24/24 giờ tại 30 tổ bầu cử trên địa bàn xã, chủ động nắm chắc tình hình tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử xã giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ tốt các hoạt động trước, trong và sau ngày bầu cử.

Cùng với đó, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ hoặc sự cố có thể xảy ra.

Tại phường Tân Hiệp, lực lượng Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử.

Trên địa bàn phường Tân Hiệp có 45 điểm bầu cử. Để bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, Công an phường đã huy động và bố trí 69 tổ công tác tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 45 tổ thường trực tại các điểm bỏ phiếu; 2 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; 5 tổ chốt chặn tại các giao lộ và trụ sở Ủy ban bầu cử; 15 tổ tuần tra cơ động trên địa bàn và 2 tổ tiếp nhận thông tin, tham mưu chỉ đạo, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện sự đoàn kết, niềm tin và quyền làm chủ của cử tri. Việc chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật.