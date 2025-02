Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển mô hình AI mới dự báo bão chính xác hơn

Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Viện hải dương học tại Viện Khoa học Trung Quốc công bố nghiên cứu này trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences. Sự mạnh lên nhanh chóng của một cơn bão nhiệt đới đề cập đến sự gia tăng nhanh chóng cường độ của một cơn bão nhiệt đới trong một thời gian ngắn, vẫn là một trong những hiện tượng thời tiết khó dự báo nhất do bản chất không thể dự báo và tàn phá của mình.

Theo nghiên cứu, các phương pháp dự báo truyền thống như dự báo thời tiết số và phương pháp thống kê, thường không xem xét các nhân tố cấu trúc và môi trường phức tạp làm gia tăng cường độ bão nhanh chóng. Trong khi AI được khai thác để cải thiện dự báo gia tăng cường độ nhanh của bão, phần lớn kỹ thuật AI gặp khó khăn với tỉ lệ cảnh báo sai cao và độ tin cậy thấp.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một mô hình AI mới kết hợp dữ liệu vệ tinh, khí quyển và đại dương. Khi thử nghiệm trên dữ liệu từ các thời kỳ bão nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ 2020-2021, phương pháp mới này đạt độ chính xác tới 92,3% và giảm cảnh báo sai xuống 8,9%. Phương pháp mới cải thiện độ chính xác thêm gần 12% so với các kỹ thuật hiện tại và giảm cảnh báo sai 3 lần, đem lại tiến bộ đáng kể trong dự báo.

Ông Li Xiaofeng, tác giả nghiên cứu cho biết nghiên cứu này giải quyết các thách thức về độ chính xác thấp và tỉ lệ cảnh báo sai cao trong việc báo cường độ bão tăng nhanh. Phương pháp gia tăng hiểu biết về các hiện tượng cực đoan này và hỗ trợ phòng chống tốt hơn trước các tác động tàn phá của chúng.